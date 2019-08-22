中国与巴西庆祝建交45周年 双边贸易额突破千亿美元大关

人民网北京8月22日电（鲁扬 实习生张方明） 庆祝中国－巴西建交45周年招待会22日在京举行。全国人大常委会副委员长吉炳轩，外交部副部长郑泽光，中国人民对外友好协会副会长宋敬武，巴西驻华大使保罗·瓦莱等百余名中巴各界代表出席了招待会，共议中巴关系发展的美好蓝图。

宋敬武副会长在致辞中指出，巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。两国携手走过45年的光辉历程，彼此政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，人文交流日益活跃，在地区和国际事务中保持密切协作，成为真正意义上平等互利、和谐发展的好朋友和好伙伴。

宋敬武表示，中巴作为东西半球最大的发展中国家，双边关系的战略性、全局性影响不断提升，堪称“南南合作的典范”。他强调，两国的合作成果给两国人民带来了切实的福祉，也不断增进着两国人民的相互了解和友好感情。

巴西驻华大使保罗·瓦莱在致辞中表示，1974年至今，巴中双边贸易迅猛增长，双边贸易额从最初的千万美元到如今突破了千亿美元大关；同时，双边投资持续增长，中国在巴西基础设施、能源、交通等领域的投资增长势头尤为显著。

巴中关系日益紧密，多元合作不断拓展。巴中在航天、科技、创新、金融、教育、文化等多领域有着广阔的合作空间。在航天领域，巴中联合开发的地球资源卫星被誉为南南合作的典范，四颗遥感卫星已成功入轨。

瓦莱认为，45年来，两国关系稳固发展，各领域务实合作给两国人民带来了实实在在的利益。他祝愿巴中关系的明天更加美好，携手创建更加光明的未来，造福两国人民。

本次招待会由中国人民对外友好协会、中国拉丁美洲和加勒比友好协会及巴西驻华大使馆共同举办。

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