北京世园会迎来“塔吉克斯坦国家日”

塔吉克斯坦民乐队现场演奏。田芳 摄

人民网北京8月21日电（杨倩、实习生田芳）8月20日，2019年北京世界园艺博览会迎来了“塔吉克斯坦国家日”。 当天，塔吉克斯坦馆举行的精彩文化活动吸引了众多游客。

塔吉克斯坦展馆的主题是“园艺和乡村发展”。 从外观上看，塔吉克斯坦展馆像是一座宫殿，透着浓郁的中亚民族风格，墙壁和桌面上色彩鲜明的民族图案和特色手工艺品彰显着这一高山国家灿烂的文化魅力。

展馆内以图册、视频等形式展示了塔吉克斯坦秀丽的自然风光。展厅一侧放置的茶桌由塔吉克斯坦工匠手工打造而成，桌上铺有塔吉克斯坦的传统刺绣袷坎，图案秀丽，绣工精细。展厅中央摆放的品种繁多的干果和鲜果，吸引着游客驻足品尝。

据塔吉克斯坦共和国农业部部长萨托利·伊扎土罗介绍， 平均每天有2.3万人参观塔吉克斯坦展区。从这一数字能够充分感受到中国民众对塔吉克斯坦文化的浓厚兴趣。

事实上，世园会的意义已超出了展览本身。 伊扎土罗说， 农业是塔吉克斯坦经济发展的一大优势领域。园艺和葡萄种植业是塔吉克斯坦农工业综合产业的重要组成部分。 此次展会为塔吉克斯坦与中国及其他参展国开展合作提供了很好的交流机会。

塔吉克斯坦工商会主席朱马洪佐达对记者说：“我们盛产多种农产品，其中一些在中国市场颇受欢迎。通过此次世园会，不少塔吉克斯坦企业已成功找到合作伙伴，并开始启动合作项目。未来，中塔双方在农产品领域将拥有更广阔的发展空间。”

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)