清理耳道耵聆。黄世峰 摄

我第18批赴黎巴嫩维和医疗分队近日驱车来到黎巴嫩南部伊贝尔·萨吉村开展义诊活动，把中国的医疗服务送到当地村民的家门口。接受义诊后的当地民众，纷纷为中国医师点赞。

为了这次义诊活动，维和医疗分队抽调17名医护人员，组成内科、外科、骨科、皮肤科、中医科、耳鼻咽喉科和特诊科等，携带了40余种药品及一些医疗器械和仪器。

活动现场，前来就医问诊的村民络绎不绝。饱受腰椎损伤之痛20多年的阿德尔闻讯而来，得到中国医生提供的中医理疗服务，并获得免费药品。“今天在这里受到的关怀让我感到非常温馨。”他说，“非常感谢中国医生。”

85岁的老人汉纳·杰塔迪也是位军人，因多年耳朵里的耵聍使他双侧听力严重下降，接近失聪。耳鼻喉科肖胜伦医生用时约20分钟将双耳的耵聍掏尽，听力马上明显改善，老人当时激动地向肖医生敬了个军礼。

义诊结束后，我维和医疗分队还向当地卫生机构赠送了一批药品及器材。

由于地处偏远，加上多年战乱，伊贝尔·萨吉村医疗资源匮乏，村民长期面临看病难问题。一直以来，该村是中国维和医疗队固定的义诊点之一，不少村民如今甚至不用翻译就能配合中国医护人员诊疗，而他们口中的“你好”“谢谢”就是对中国医生最好的信任表达。

当地市政官员萨米说，这是中国维和医疗分队不到一个月内进行的第二次义诊活动，“中国维和医疗分队信守他们为该地区民众提供尽可能的医疗救援的承诺，我们向他们表示诚挚的谢意。”

“义诊在一定程度上缓解了当地居民看病难、看病贵的问题，加深了我们与当地居民的友谊，这是我们维和部队开展人道援助的具体体现。”中国第18批赴黎维和部队医疗分队队长李如振说。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)