驻比使馆举行赴华留学生招待会

曹忠明大使在招待会上讲话。方莹馨 摄

人民网布鲁塞尔8月21日电 （记者方莹馨）为欢送2019年比利时中国政府奖学金赴华留学新生，加强与赴华留学校友的联系，8月21日晚，中国驻比使馆举行专场招待会。比利时法语区、弗拉芒区教育部门官员、有关高校教师、留华新生和校友代表及其亲友等一百余人应邀参加。驻比利时大使曹忠明出席并讲话。

曹忠明以“梦想”为题，从丰富多彩的中国文化、改革开放的飞速发展、务实高效的中国人民、积极参与国际事务、尊师重道教育为本五个维度向大家介绍了怎样认识中国。他表示，2012年习近平主席提出了“中国梦”。“中国梦”是和平、发展、合作、共赢的梦，与包括比利时在内的世界各国人民的美好梦想相通。相信大家到中国后，会用自己的眼睛发现广阔美丽的中国和热情友好的中国人民，同时把比利时的优秀文化和理念同中国学生分享。

曹忠明向在场的教育工作者和学生代表介绍了近年中国高等教育取得的瞩目成绩。在最新的泰晤士高等教育世界大学排名中，中国共有11所高校进入世界百强，计算机、土木工程、人工智能等专业排名领先。在QS全球毕业生就业能力排名中，共有5所中国高校跻身世界前50位。中国高校国际化程度也在不断提升，2017年共有48.92万名外国留学生在中国高校学习，增速连续两年保持在10%以上，中国已成为亚洲最大留学目的国。当前中国已成为世界创新发明中心。随着“一带一路”建设推进，中国对外贸易、合作和人际交流机遇仍将不断增加，懂汉语、懂中国的国际化人才将越来越受到青睐。

在谈到当今世界贸易保护主义、单边主义不断抬头时，曹忠明强调，中国是国际事务的积极参与者和贡献者，70年来，中国形成了以独立自主、和平发展、合作共赢为鲜明特色的外交传统。中国主张大小国家一律平等，反对以强凌弱。比利时的人口只有中国的1/122，但中国从来就把比利时作为平等的伙伴。不论是过去穷的时候还是现在有了一定能力，中国都一如既往地向广大发展中国家提供援助。习近平主席提出的“一带一路”倡议为促进共同发展搭建了新的重要国际平台，100多个国家积极参与。当今世界不稳定、不确定因素增多，人类面临诸多共同挑战。“起风的时候，有人筑高墙，有人造风车。”有些国家严重威胁国际法原则和多边主义精神，甚至挑起不得人心的贸易战。这种做法损人不利己，注定失败。而习近平主席提出构建人类命运共同体倡议，强调坚持多边主义，倡导国际公平正义，为人类发展进步开辟了一条康庄大道。

瓦隆布鲁塞尔国际关系总署国际奖学金处处长帕斯卡莉、荷语鲁汶大学汉学系系主任钟鸣旦也在招待会上简短致辞。钟鸣旦建议即将赴华的留学新生，到了中国开始新生活，要多与中国人交朋友，抱着开放的态度体验和感受中国的历史文化。

赴华留学生校友穆斯塔帕和玛尔戈分别分享了各自在北京大学、上海外国语大学的学习经历和感悟，为新生们介绍留学中国的经验。从交通、美食、微信、淘宝，到社交、旅游、共享单车，新生们对这些留学“攻略”非常感兴趣。

比利时学生到中国留学近年来呈现稳步增长势头。截至8月中旬，办理本年度赴华留学的比利时学生人数已达416人，其中获得中国政府奖学金的有55人。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)