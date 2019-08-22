世园会迎来塔吉克斯坦国家馆日

人民网北京8月21日电（记者刘仲华、陈尚文、曲颂）8月20日，2019北京世界园艺博览会活动框架内的塔吉克斯坦国家日在园区妫汭剧场举行，来自塔吉克斯坦的音乐家和舞蹈家为游客带来了精彩的表演。塔吉克斯坦农业部长萨托利、工商会主席朱马宏佐达、国家林业与草原生态保护修复司司长赵良平、上海合作组织秘书长诺罗夫等嘉宾出席活动。

塔吉克斯坦农业部长萨托利代表塔吉克斯坦共和国政府向世园会组织方表示衷心感谢。今年4月，塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙同中华人民共和国主席习近平出席2019年中国北京世界园艺博览会的其他外方领导人共同参观园艺展，并对世园会组织工作及其专业性给予了高度的评价。塔吉克斯坦共和国参加2019年中国北京世界园艺博览会的主题是“园艺和乡村发展”。展区向中国人民及游客们展示了塔吉克斯坦特有的30多种农产品，包括干果和鲜果。平均每天有两万三千人参观塔吉克斯坦展区，这一数字说明了中国人民对塔吉克斯坦农业及塔吉克人民灿烂文明的挚爱。萨托利深信，通过此次展会，塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国及其他参会国之间富有成效的交流将有助于加强在农产品互换、加工包装、国际标准及监理合资企业等领域的合作。举办2019年中国北京世界园艺博览会在落实“一带一路”倡议方面起到了重要的作用。

2019年北京世界园艺博览会中国政府副总代表、国家林业与草原局生态保护修复司司长赵良平表示，中塔两国是山水相连的好邻居，政治互信的好朋友，合作共赢的好伙伴，彼此扶持的好兄弟。要进一步深化“一带一路”与塔吉克斯坦发展战略的对接，推动两国合作进入新的发展阶段。当前，两国关系正处在历史最好时期，中方愿与塔方一起进一步加强两国合作交流，全面提升各方面、领域的合作水平。2019世界园艺博览会是世界各国共享生态文明成果、共谋生态文明建设的国际盛宴。习近平主席在开幕式的讲话中向全球发出了共同建设地球美丽家园、共同构建人类命运共同体的倡议，得到了国际社会很高的赞誉。我们相信，通过北京世园会，必将进一步加深中塔两国人民的传统友谊，更加有力地促进两国人民共谋新发展、携手共建美丽地球家园。

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