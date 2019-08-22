“庆祝中华人民共和国70华诞暨一带一路倡议美术作品展”在德开幕

人民网法兰克福奥德8月21日电（记者冯雪珺）当地时间20日下午，由上海市对外文化交流协会与德国法兰克福奥德市政府共同主办、波茨坦德国文化艺术交流协会承办的“庆祝中华人民共和国70华诞暨一带一路倡议美术作品展”在德国法兰克福奥德市隆重开幕。8位来自中国的参展艺术家携50余件艺术精品与当地观众见面。

柏林中国文化中心主任孙勤航在开幕致辞中指出，中国自2013年提出“一带一路”倡议以来，得到了世界各国包括德国的积极响应，取得了丰硕的合作成果。2019年是中德两国建立全方位战略伙伴关系5周年。近年来，中德关系在高水平上持续向前发展，达到了前所未有的深度和广度。作为中德全方位战略伙伴关系的重要支柱和纽带，文化交流和人文交流为增进两国人民的理解和友谊发挥着不可替代的作用。

德国东勃兰登堡地区工商协会经济政策专家罗伯特·拉兹曼霍夫斯基对记者表示，在法兰克福奥德市举办“庆祝中华人民共和国70华诞暨一带一路倡议美术作品展”，可以让更多当地居民了解中国文化，增进与中国的民间交流。他指出，法兰克福奥德市历史上曾是汉萨同盟城市的一员，是陆上运输进入中欧的重要一站，在连接东西欧贸易中发挥着重要的作用。如今，法兰克福奥德市作为坐落于德国波兰边境的城市，依旧是中欧运输的枢纽地区。“随着‘一带一路’倡议的不断发展，中欧班列的不断繁荣，我们也计划进一步发展本地的基础设施，以对接‘一带一路’倡议，成为中欧班列上一个新的枢纽点。”

上海市对外文化交流协会孙心华告诉记者，由中德双方共同主办的这个美术作品展，主要展出中国艺术家创作的传统水墨画以及源自西方的油画作品，正是体现了中西方文明的交融和发展，相信将会对促进两国艺术家的交流合作以及两国人民的相互理解做出积极贡献。

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