“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动新闻发布会在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托8月21日电（记者霍文）中国内蒙古自治区“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动新闻发布会21日在乌兰巴托举行。内蒙古自治区人民政府新闻办主任韩昀祥向媒体详细介绍了此次活动的日程安排和特点等。中国驻蒙使馆文化参赞李薇、乌兰巴托市政府新闻办主任孟和巴亚尔及中蒙两国媒体记者百余人与会。

韩昀祥介绍说，为纪念中蒙建交70周年，促进两国人民相互了解，增进传统友谊，由中国国务院新闻办公室、中国驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府、蒙古国教育文化科学体育部、乌兰巴托市政府共同主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办、蒙古国政府直属文化艺术局、乌兰巴托中国文化中心承办的“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动，将于2019年9月2日至6日在乌兰巴托市举办。

韩昀祥表示，本次活动包括文艺演出、展览展示、图书出版、影视剧交流、蒙医义诊、旅游推介、体育联谊等活动，如《友谊的彩虹》文艺晚会，《新中国70年》《中国刺绣艺术品展》《蒙古马美术作品展》等展览展示，“纳荷芽”少儿图书展和中国文学精品读者见面会以及赠书活动，中国图书阅览室挂牌仪式等活动。此外还举办旅游推介、蒙医专家义诊、体育交流、职业教育交流等人文领域活动。

中国内蒙古民族与电影译制中心主任齐双宝介绍了影视剧交流活动内容。一是举办中国电影周，包括首映式和电影展映活动。期间将展映《流浪地球》《飞驰人生》《影》《南极之恋》《狼图腾》《闪光少女》《28岁未成年》《大鱼海棠》《西游记之孙悟空三打白骨精》《母亲的肖像》等10部影片，都是新近上映且票房较高影片。电影周将上述影片译制成蒙古语进行展映，让蒙古国观众多角度了解中国社会发展情况和民俗风情。

新闻发布会上，韩昀祥主任总结了本次系列文化活动的特点：围绕主题、歌颂友谊、促进交流合作。一是紧紧围绕纪念中蒙建交70周年这个主题。中蒙两国有4710公里的共同边界线，这是两国人民友好交流的天然纽带。中蒙是山水相连，共同发展的好邻居、好朋友、好伙伴。举办纪念建交70周年系列文化活动，就是要把中蒙友好交流合作的记忆、两国人民的友谊一代一代传承下去，把中蒙关系不断推向新的更高水平，为深化发展中蒙全面战略伙伴关系作出积极贡献。

二是歌颂中蒙两国传统友谊。文化桥梁发挥着增进了解友谊、促进民心相通、推动中蒙友好关系发展的重要作用。《我们的友谊》，《万里茶道》，展示了中国两国传统友谊；《友谊的彩虹》文艺晚会、《情满丝路》杂技武术专场演出等活动，凝聚着我们对中蒙友好的深厚情谊，对蒙古国人民的美好祝愿。

三是促进人文领域的交流合作。人文交流是中蒙两国各领域务实合作的重要内容。系列活动立足于中蒙睦邻友好大局，通过文化交流促进民心相通，推动经贸、人文等各领域的交流合作，实现共同发展。教育、卫生、体育、旅游等具体活动项目，体现了人文领域的紧密合作和深度互动，必将拓展双方人文交流合作的广度深度。

新闻发布会期间，主办方向与会媒体记者发放了介绍中国内蒙古自治区社会经济发展最新情况的《2019年内蒙古自治区手册》（蒙文版）宣传材料，让蒙古国记者了解关于内蒙古自治区的权威信息，有利于蒙古媒体准确报道内蒙古自治区的相关新闻。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)