中企承建蒙古国巴彦洪戈尔129.4公里公路竣工通车

人民网乌兰巴托8月20日电（记者 霍文）据上海建工集团海外事业部消息，由中国进出口银行贷款、上海建工集团承建的蒙古国巴彦洪戈尔至巴依扎格桥129.4公里公路竣工通车典礼于8月17日在巴彦洪戈尔省奔巴县举行。该公路的建成通车，结束了巴彦洪戈尔省西部无硬化公路的历史，成为连接蒙古东西部的重要公路干线，将拉动当地经济，造福当地百姓。

蒙古国交通运输发展部部长恩赫阿木格楞在竣工典礼致辞中说，修路造桥是行善积德的好事，巴彦洪戈尔至巴依扎格桥129.4公里道路项目是蒙古国乌兰巴托至各省国道交通规划网的重要组成部分，是连接前杭爱、巴彦洪戈尔、戈壁阿尔泰、科布多等省的交通要道，为沿线居民带来便利，同时带动经济发展。

恩赫阿木格楞对上海建工承建项目的施工质量水平给予高度认可。他评价说，道路施工质量好、形象美观、行驶舒适，并对上海建工积极履行社会责任表示赞赏，希望上海建工今后继续参与到蒙古国交通事业建设中来。

上海建工集团海外部工程管理中心副总监张常剑在致辞中说，项目建设过程中，公司坚持按照蒙古国标准规范高质量、高水准施工，同时积极落实属地化管理、履行社会责任，致力于解决当地就业、提高居民收入、促进经济发展。项目建设中聘用大量当地工程师和工人，施工高峰期近700人；施工材料、生活物资全部在蒙古国采购。

张常剑表示，上海建工愿作中蒙友谊的民间使者，为中蒙友谊发展作出应有的贡献。如上海建工与四家蒙古国分包共同出资修建了巴彦洪格尔省城2.5公里城市道路，提高了当地城市建设水平，便利了当地百姓的生活；2018年冬季为受灾牧民捐赠蒙古包和粮食；近两年积极支持巴彦洪戈尔省体育文化教育事业，为当地百姓带来实实在在的好处。

据了解，巴彦洪戈尔省政府高度认可本工程施工质量，特意准备了12枚荣誉奖章和奖状，用于嘉奖对本工程作出较大贡献的建设者，6名上海建工建设者代表分别获得“劳动模范”“卓越贡献奖”“荣誉市民”等殊荣。

本项目于2017年5月10日正式开工建设。项目沿线设计有三座桥梁、192道涵洞，路基借土填方210万立方米，工程量大、现场自然条件恶劣、施工周期短且跨越2个冬歇期，施工组织特别困难。项目建设者多次优化施工方案，有效解决了现场施工中存在的高原、高海拔、高寒“三高”难题，高质量完成了项目建设任务。

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