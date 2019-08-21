中国儿童合唱团亮相匈牙利国庆节系列活动

人民网柏林8月20日电（记者 李强）8月19日—20日，匈牙利全国各地举行盛大活动庆祝国庆节，来自中国的小熊合唱团也应邀参与国庆节系列活动，在首都布达佩斯举行音乐会。

19日，在布达佩斯动物园广场，17名中国小朋友组成的合唱团，演唱了多首作品，其中既包括《静夜思》这样的中国经典音乐作品，也有《眺望你的路途》、《剪羊毛》、《clap your hands and sing hallelujah》等欧美曲目。来自中国的歌声，吸引了当地众多游客驻足观看。

此前几天，小熊合唱团在匈牙利多地举行音乐交流与演出活动，先后到访凯奇凯梅特、巴拉顿湖区等地。在第13届凯奇凯梅特青年艺术节上，作为艺术节平均年龄最小的演出团体，小熊合唱团第一个登台演出，博得了现场阵阵掌声。而在巴拉顿湖区的Festetics宫殿宴会厅，小熊合唱团还与当地Hévíz儿童合唱团联合举行了专场音乐会。

李斯特音乐学院柯达伊音乐教育研究所全职教授、匈牙利著名音乐教育家凯特琳.柯斯教授全程指导了小熊合唱团的排练和演出，她对中国小朋友的表演给予充分肯定，认为表演曲目有中国文化，不失国际性，孩子们的表现准确传达了歌曲含义，打动了在场观众。

之后，小熊合唱团还将继续前往法国巴黎演出。

小熊合唱团成立于2009年，是中国第一支以保护生灵为理念的童声合唱团。成立以来积极参与公益演出、电视节目录制、国内外交流演出等活动，向世界公众用音乐的语言传递着爱与美好。小熊团曾受邀中央电视台、凤凰卫视、亚洲动物保护基金会等机构参与演出，并出访过美国、英国、德国、法国、丹麦、挪威、捷克、匈牙利等10余个国家及地区进行专场演出及交流活动，同时在中国贫困地区进行了多次援助活动及演出，曾获国内外合唱赛事童声金奖。

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