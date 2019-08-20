TI9战火正燃 开幕式燃放电竞激情

人民网讯 8月20日上午10时，由完美世界协助举办的2019 DOTA2国际邀请赛（下文简称TI9）于上海梅赛德斯奔驰文化中心正式拉开帷幕。作为全球电竞举足轻重的顶级赛事首次来到亚洲、来到中国，TI9的开幕式也充满了令人惊艳的东方元素。

代表东方柔美的扇子元素出现其中，伴乐则由交响乐队和中国民乐组成，东西方文化相互融合。在震天战鼓中，参赛战队悉数登场。OG战队作为去年卫冕冠军压轴出场，同时也带来了此次TI9赛事的无上荣耀：冠军之神盾。

此前，经过激烈的小组赛角逐，全世界共16支电竞强队获得了进入比赛主场馆的资格。选手们将展开为期6天的最终角逐，最终决出冠军。

截止开幕式结束，TI9赛事总奖金已突破3300万美金。目前，TI9赛事总奖金已超过世界杯，成为全球首个单项奖金超过百万级别与千万级别的电竞赛事，电竞在全世界关注度快速提升。

近年来，上海出台了多项电竞产业扶持政策，全力打造全球电竞之都。今年，TI9赛事终于在上海与电竞爱好者相见。优势区域政策配合TI9这样的顶级电竞赛事，让今年夏天的上海成为了全球电竞爱好者眼中最闪亮的城市。

业内认为，TI9赛事的影响力超出预期，在为职业选手和广大爱好者实现电竞梦的同时，也为中国电竞产业加快崛起带来难得的契机。

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