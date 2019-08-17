中建埃及新首都CBD项目宰牲节期间开展属地员工慰问活动

人民网开罗8月17日电（记者 曲翔宇）埃及当地时间8月10日-14日，正值穆斯林传统节日宰牲节期间，在中建埃及分公司的统一带领下，中建埃及新首都CBD项目P2&P6标段（八局二公司）、P3标段（一局国际公司）组织员工从项目现场出发，分别前往开罗周边的不同地区，向埃及工人、工程师家庭送去节日礼物和亲切祝福。

8月11日下午，中建埃及分公司财务总监姜大海、CBD项目综合管理部经理吴周军等一行5人前往埃及开罗南部的迈阿迪城，拜访了埃及员工哈尼（Hany Kopesy）一家。

哈尼一家居住在迈阿迪的旧城区，家中有三个孩子，妻子是全职太太，一家五口的生活花销全都依赖哈尼一人。哈尼以前是出租车司机，三年前他进入中建埃及分公司担任司机工作。由于他勤劳肯干、任劳任怨，而且熟悉开罗交通、能说流利的英语，让他在工作上表现十分出色。现在，哈尼不仅当上了公司车队队长，成为领导出行的首席司机，而且还被评选为2018年度所有司机中唯一的“优秀员工”。

为了款待来自中国的客人，哈尼临时购买了崭新的餐具，准备了家里最好的食品。哈尼说：“这是公司领导和同事第一次来到家里做客，这让我和家人感到非常高兴！”在交流中，他还畅想着以后有机会游览中国的北京、上海，届时在中国体验中国人的独特节日。

8月10日上午，来自P3标段的5名中国员工驱车百里，抵达位于开罗市边缘的奥赛姆村，走访慰问在项目上工作的阿哈迈德（Ahamed）、塞义德（Sayid）、迈哈迈德（Mehamed）、伊斯兰姆（Islanm）四名埃及工人家庭。中国朋友与阿哈迈德、塞义德等人围坐在一起，悉心询问他们家庭目前的情况，并参观了他们种植的农作物和果园。几位在农村生活过的中国朋友还现场与埃及朋友交流了种植农作物的心得。热情好客的埃及朋友现场烤制了自己家种植的玉米，摘下即将成熟的芒果请中国朋友品尝。

阿哈迈德是最早参与中建埃及新首都CBD项目建设的埃及工人之一，中国建筑承建的项目让他获得了稳定的经济收入，逐渐摆脱了贫困的处境。现在，阿哈迈德已经盖起了新房，他高兴地告诉家人和朋友：等新首都CBD项目竣工后，他会用积攒下来的工资，迎娶自己心爱的姑娘。阿哈迈德的成功，让奥赛姆村的其他年轻人羡慕不已。塞义德、迈哈迈德、伊斯兰姆三名工人后来就是在阿哈迈德的介绍下，加入新首都CBD项目的施工队伍中的。

8月11日和8月14日，来自P2&P6标段的中国员工还拜访了埃及司机谢里夫、设计工程师玛丽（Mary）的家庭，给他们送上了祝福和礼物，并为谢里夫、玛丽分别颁发了优秀员工证书，感谢其为项目建设做出的贡献。谢里夫和玛丽表示，作为中国建筑的员工，要付出更大的努力投入到项目建设当中。

其中，拜访设计工程师玛丽一家还具有特殊意义。其实，玛丽一家与中国有着40年的不解之缘。她的母亲简（Jean）教授曾任艾因夏姆斯大学中文系主任，是埃及执教中文的第一位本土女教师。在她的影响下，玛丽一家对于中国文化一直具有浓厚兴趣。中国朋友给简教授送去了具有中国文化特色的纪念品，对简教授为中埃文化交流做出的不懈努力致以敬意。简教授表示非常感谢，并希望两国人民世代友好、友谊长存。她说，中埃经济合作体现了两国元首之间以及中埃两国人民之间的牢固关系，同时也为埃及工程师在中国公司承建的大型项目领域获得经验提供了机会。

此次系列慰问活动受到了中外媒体的高度关注，中央国际电视台（CGTN）、埃及当地媒体TEN TV等中外媒体进行了跟踪报道，并在脸书、推特等海外社交媒体发布，浏览量达17.3万次。

据悉，8月12日-16日是埃及宗教节日宰牲节的假期。宰牲节又叫古尔邦节，与开斋节、圣纪节并列为伊斯兰三大宗教节日。古尔邦节是穆斯林的盛大节日，期间以举行会礼、宰杀牛羊、聚餐为主要内容。

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