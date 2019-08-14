中国驻美使馆公使徐学渊在招待会上致辞。郑琪 摄

人民网华盛顿8月13日电（记者 郑琪）当地时间13日晚，中国驻美使馆举办“中国文化之夜——上海交响乐团专场招待会”，中国驻美使馆公使徐学渊出席招待会并致辞。

徐学渊指出，上海交响乐团作为亚洲历史最为悠久、最负盛名的乐团，其历史就是一部中国交响乐的发展史。自1879年成立以来，上海交响乐团举办音乐会场次过万，在国内外舞台上与世界级音乐家同台演出获得无数次成功，被《纽约时报》誉为“中国最受敬重的乐团”。上海交响乐团在狼阱国家公园举行2019年世界巡演的首场演出，是中美两国积极开展人文交流的体现。

徐学渊强调，中美关系当下虽面临挑战，却不应掉入炒得沸沸扬扬的修昔底德陷阱。中美建交以来，两国友好民意基础深厚，利益高度交融。中美40年关系史一再证明，两国合则两利、斗则俱伤，中美双方都不能承受这一重要关系破裂的代价。今年6月，习近平主席与特朗普总统在大阪会晤，双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，这为两国关系发展指明了方向。双方要不遗余力地落实两国元首会晤共识，在互利共赢基础上扩大合作，在相互尊重的基础上管控分歧，确保两国关系健康稳定发展。

据悉，上海交响乐团近日起在音乐总监余隆的带领下，踏上为期23天的上交140周年世界巡演征程。14日晚，该乐团将在美国狼阱国家公园为美国观众献上一台由余隆指挥、美国著名大提琴家魏勒斯坦独奏的音乐会。此后，上海交响乐团还将前往美国伊利诺伊州芝加哥市进行演出。

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