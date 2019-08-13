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“沙漠玫瑰”敖特更花

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“漂亮，再转一个圈。”七月烈日当空，在内蒙古杭锦旗独贵塔拉镇道图嘎查治沙地带，摄影记者对准站在不远处的她，取景构图，按下快门。

她叫敖特更花，闻名当地的治沙标兵，在库布其沙漠中种树20余载，由她所带领的民工联队绿化沙漠面积达到了3万多亩，成活率在95%以上，因此被大家称为“沙漠玫瑰”。

敖特更花。 谭雅摄

镜头下，43岁的敖特更花笑靥如花。殊不知，刚才面对记者，提起那段因为是女性参与种树治沙而被人质疑的短暂经历时，她在采访现场一度哽咽落泪。

“作为女人，尤其是农村女人，因为在沙漠里中种树治沙，会被别人在背地里说闲话，”敖特更花拭去泪水，缓声说道：“但是，现在人们的观念已经发生了改变，我的民工联队队伍里也有很多女性，我鼓励她们，手把手教她们种树，女人还比男人干活仔细嘞。”

“1998年以前，我是在信用社坐办公室，工作环境轻松安稳。但挣得不多，每个月收入只有300元。我是女人爱穿戴，工资不够我花，就索性辞职跑回家去打临工，同时做好几份工种，其中就包括在沙漠中种树。当时，我的母亲听说我从信用社辞职了，‘胖揍’了我一顿。”聊起陈年往事，敖特更花用手指捋捋头发，噗嗤笑了。

要治沙，先修路。敖特更花的治沙故事要从库布其沙漠开始修建穿沙公路讲起。1997年政府决定在杭锦旗修建一条穿沙公路，敖特更花响应政府号召，积极参与义务种树活动；1998年，她辞去信用社的稳定工作，回到家乡，一门心思地在沙漠中打工、种树；1999年，当地穿沙公路修建完毕。公路的建成，为种树治沙带来极大的便利。“路修通了，就能种树治沙，给我们这些出生在‘沙窝窝’的人带来一丝曙光”，敖特更花说。

慢慢地，她在给别人打工种树时发现，在沙漠中种树是一件非常值得去做的事情，看着自己曾经嫌弃过的、被人称为“死亡之海”的家乡开始变绿变美，她种树治沙的信念愈发坚定。

2009年她开始承包种树，组建民工联队。第一年，她和爱人带着20多个工人种树，尽管每天风吹日晒，累到筋疲力尽，但是看着曾经的沙漠一点点变绿，敖特更花的干劲儿越来越足。敖特更花的工友们起初在沙漠中种树时，也不相信沙子能创造经济效益。跟着她干完一年后，都改变了想法。“花姐，还有没有活儿呢？我想跟着你一起干。”敖更特花听到这句话的时候心里很欣慰。

“目前固定有36位工友，他们跟着我干活，一天能挣到二百块钱，一年能收入好几万，只有大家都富起来才是真正的富裕。”如今的敖特更花，实现了自己当初提高生活质量的愿景，并为自己树立了“带领大家一起致富，一起过上幸福生活”的奋斗目标。

2013年9月7日，习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，谈到环境保护问题时指出：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”库布其用30年时间写就绿富同兴的故事，涌现出很多靠治沙“先富带后富”的典型人物，敖特更花就是其中一位。

作为首位蒙古族女民工联队长，敖特更花靠着努力和汗水，用双手实现着自己的价值，二十多年来从事治沙造林事业，把黄沙变黄金，每年年收入达到20万元，并带动25位贫困户脱贫致富。今年起，她还决定帮扶一名小学生读完高中，继续用行动诠释巾帼不让须眉的担当和风采。（申玉环）

点击阅读英文报道:http://world.people.com.cn/n1/2019/0813/c1002-31292526.html

来源：人民网-国际频道  2019年08月13日13:45
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(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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