复兴中的蒙医药：传统与现代的完美结合

白彦满都拉教授正在和同事讨论学术问题。（摄影：Tanja Herko）

晚上9点钟，内蒙古民族大学的蒙医药学院教学楼依然灯火通明。学生们在实验室中辛勤忙碌，记录着最新的实验数据；63岁的白彦满都拉教授则在自己的办公室翻阅古书典籍，向记者介绍蒙医药的悠久历史。

蒙医药学是蒙古民族的原创医学，也是世界传统医学的重要组成部分，其传承发展历史有2700余年，在蒙古民族的繁衍生息过程中发挥了巨大作用。蒙医药因具有“生、猛、简、廉、绿色”的特点，在治疗常见病、多发病和一些疑难病症方面，具有显著疗效，在蒙东及东北三省具有较高的认可度和较多的消费人群。

“从目前整理的典籍资料来看，蒙医药的药方多达数千种，但目前只有大约百种投入临床使用。在现代医学和精尖设备的帮助下，古老的蒙医药正在焕发活力。我很想探索这其中的奥秘，” 早已退休，却依然活跃在蒙医药教学研究阵线的白彦满都拉对记者说。

内蒙古民族大学蒙医药学院收藏的蒙医药典籍。（摄影：Tanja Herko）

出生于蒙古族家庭的白彦满都拉从小就对蒙医药有着难以割舍的情愫。1977年恢复高考后，白彦满都拉通过考试，成为中国首批蒙医药本科生之一。从此之后，他就将自己的青春奉献给了蒙医药研究，带领一代又一代的年轻学者探索蒙医药的奥秘。

在白彦满都拉和蒙医药科学家的努力下，蒙医药研究取得了丰硕的成果。据新华社报道，目前，我国有近600件蒙医药相关专利，专利申请人300多人。蒙医药可转化为专利的对象包括蒙药材、蒙药复方制剂等。

“蒙医药既是蒙古族文化的一部分，也是医药科学的重要分支。如今的蒙医药继承和发扬并举，教学与科研并重。这门古老的科学在现代医学理论和尖端设备的辅助下，在未来会起到更为积极的作用，”白彦满都拉说。

传统与现代的有机结合

内蒙古民族大学蒙医药学院博物馆收藏的草药。（摄影：Tanja Herko）

“与西医相比，蒙医药的原料更为天然，治疗方法也不受环境限制。纯天然，疗效好，费用低的优点让蒙医药成为许多民众看病时的首选，”白彦满都拉说。

以蒙医药中的正骨术为例。与现代骨科治疗相比，蒙医正骨术耗费的时间更短，使用的药物更为天然，治疗时产生的痛苦更小。凭借这些优势，蒙医正骨术被列为非物质文化遗产，广受内蒙古民众的欢迎。

“传统的蒙医药缺少现代医学理论的支持，在统计数据方面也有所欠缺。我们目前结合现代医学理论，运用先进的统计和实验工具，让蒙医药得到系统性的发展，其科学性也得到了保证，”白彦满都拉说。

据白彦满都拉介绍，目前的蒙医药融合了现代科技和医学理论。蒙医药学生近一半的专业课程都需要学习生理生化，解剖学等现代医学知识，而学者们也在加紧整理出版古籍，利用标准化的研究方法，先进的实验室设备和蒙西医的有机结合，让这门古老的科学重新焕发活力。

内蒙古民族大学蒙医药学院的王朝格吉乐图老师正在做实验。（摄影：Tanja Herko）

传统与现代的有机结合让蒙医药在新时代获得了来自世界的关注。截至目前，内蒙古民族大学先后与蒙古卫生科技大学签订联合培养博士研究生合作协议，与澳大利亚昆士兰大学签订合作协议；与蒙古国国立医科大学合作建立蒙药厂，现已投入使用；与澳大利亚国立大学、美国北卡罗来纳大学东方医学研究中心和俄罗斯科学院布里亚特生物实验研究所等国外科研机构密切合作，蒙医药开始走出国门，受到世界各国医学专家的青睐。

蒙医药的临床治疗也在如火如荼的发展。根据呼和浩特日报报道，截止2019年，内蒙古全区现有蒙医中医医院202所，蒙医中医床位26013张，平均每千人口蒙医中医床位数1.029张，居全国第二位。

“传统蒙古医药和现代医学是相辅相成的。我希望在不久的将来，蒙医药的奥秘能得以破解，我们这些医务工作者也能骄傲地向世界介绍蒙古族人的智慧，”白彦满都拉说。（寇杰）

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