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草原文化的继承者：方兴未艾的内蒙古传统文化教育

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美国作家欧·亨利曾说过：“当你爱好你的艺术时，就没有什么牺牲是难以忍受的。”13岁的青格勒图从未读过欧·亨利的著作，却是这句话的忠实践行者。在扎鲁特旗鲁北蒙古族实验小学的教室里，青格勒图和他的伙伴们三年如一日地演奏着四胡，吟唱着乌力格尔。不论寒暑，孩子们都坚守着对这门蒙古族传统艺术的热爱，每天都进行刻苦的训练。

乌力格尔蒙语意为“说书”，是集蒙古说唱艺术发展之大成的一种曲艺形式，起源于扎鲁特旗，主要流传于内蒙古自治区及相邻的黑龙江、吉林和辽宁等蒙古族聚居区。与草原上的蒙古族群众生活一致，这种艺术具有浪漫开阔的气息，远在成吉思汗时代就有了这种艺术形式，并在2006年列入国家非物质文化遗产名录。

虽然学习乌力格尔只有三年，青格勒图已经多次在舞台上崭露头角，为传承蒙古族传统文化做出了自己的贡献。（摄影：Tanja Herko）

“乌力格尔是蒙古族的传统艺术，是老祖宗留下的文化遗产。我每天都要花很多时间和同伴一起练习拉四胡，记歌词，但我不觉得累。我很高兴，觉得自己是个蒙族文化的小使者，”青格勒图对记者说。

和青格勒图一样，他周围的同学很多也是传统蒙族文化的爱好者。在扎鲁特旗鲁北蒙古族实验小学，马头琴、顶碗舞、科尔沁民歌、扎鲁特版画等蒙古族文化兴趣班面向全校2300多名蒙族学生开放，在这里，他们能学到原汁原味的传统艺术，加深对本民族文化的理解。

“像乌力格尔这样的传统蒙古族艺术如果不加保护，可能就会失传了。在我们学校，大家都对蒙古族文化很感兴趣，我希望通过自己的表演，能让更多人了解到乌力格尔的魅力，”青格勒图说。

学校里的蒙古族文化教育

扎鲁特旗鲁北蒙古族实验小学位于内蒙古通辽市。在这座中国蒙古族人口最多的地级市，以蒙语授课，教授蒙古族传统文化的中小学多达百余所。

“作为一名蒙古族教育工作者，我深知传统文化的重要性。如今流行文化大行其道，传统文化的生存空间遭到挤压，弘扬传统文化，尤其是让蒙古族的孩子了解本民族的文化，就变得尤为重要，” 扎鲁特旗鲁北蒙古族实验小学校长康喜玛对记者说。

秉承“传承民俗、融合现代、敢为人先”这一办学理念，在康喜玛的积极努力下，学校先后成立了马头琴、科尔沁民歌、扎鲁特版画、蒙古族长调、顶碗舞、足球、博克竞技以及乌力格尔好来宝等8个特色班，并配备了专用教室和一流的教师，同时聘请区、市艺术院校教授对学校特色班名誉教师，定期来学校为学生进行指导。

在康喜玛校长的带领下，学校已经开设了8个蒙古族传统文化兴趣班。（摄影：Tanja Herko）

“我们学校的很多学生都来自贫困的蒙古族牧民家庭，他们虽然热爱传统文化，却难以获得相应的教育资源。学校所有的文化课程和音乐设备都向孩子们免费开放，他们也有机会接触到著名艺术家，和他们学习传统艺术，”康喜玛说。

蒙古族传统文化教育让孩子们受益匪浅，也为弘扬民族文化做出了贡献。该校学生表演的马头琴齐奏《草原恋背景》《万马奔腾》唱响北京梅兰芳大剧院；蒙古族长调《赞歌》响彻西藏雪域高原；乌力格尔好来宝赴蒙古国参加“国际少儿艺术节”并斩获金奖；好来宝班的学生去四川成都参加全国曲艺少儿大赛获得二等奖；版画班学生连续九年参加“全国少儿版画”大赛，年年收获特金奖和一等奖，并有多幅版画作品在韩国、日本、美国等国家展出，向世界展示了该校师生多姿多彩的校园生活。十年来，该校先后培养了百余名有本土民族文化特长的学生，很多学生在美国、北京、上海、呼和浩特等地的艺术学校民族文化专业学习和工作。

在康喜玛看来，传统文化教育让蒙古族的孩子们对自己的文化加深了解，同时也对其他文化更加包容。目前她的学校和北京、深圳等地的学校共同举办了多届交流活动，积极促进民族团结，让不同民族的孩子们互相了解对方的文化传统。

除了蒙古族传统文化教育，学校还非常重视蒙语教育。根据学校的规定，蒙古族学生的授课以蒙语为主，不过学生需要在2年级开始学习汉语，3年级开始学习英语。这一规定在通辽大部分民族学校得以实施，蒙古族学生在毕业的时候能熟练掌握3门语言。

“汉语是我们中国人的母语，蒙语是蒙古族的文化根源，而英语则是国际交流语言。通过学习三种语言，我们的孩子对自己的文化更为自信，也能更好地充当文化交流的使者，将中国传统文化和蒙古族传统文化介绍给世界，”康喜玛说。（寇杰）

点击阅读英文报道: http://en.people.cn/n3/2019/0806/c90000-9603818.html

来源：人民网-国际频道  2019年08月12日16:18
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(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
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