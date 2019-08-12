第二届中印语言教育交流合作研讨会在京举行

孔子学院总部副总干事马箭飞致辞 （何卓彦 摄）

人民网北京8月12日电 8月11日上午，第二届中印语言教育交流合作研讨会在北京孔子学院总部举行。本次会议主题是“中印语言的创新发展”， 重点研讨经济全球化、文化多样化大变局下中印双方开展语言教育交流合作的新思路和新方法。

孔子学院总部副总干事马箭飞在致辞中感谢长期致力于中印两国文化交流和人民友好的工作人员。他提到，国之交在于民相亲，民相亲在于心相印。促进友谊，沟通心灵的最好方法莫过于学习对方的语言，了解欣赏对方的文化艺术。孔子学院总部愿按照习近平主席提出的相互尊重、友好协商、平等互利的孔子学院校训，积极推动中印两国语言和人文合作交流迈上新台阶，为两国友好关系做出新贡献。

深圳大学印度研究中心主任郁龙余主任高度赞扬了狄伯杰（B.R.Deepak）教授对《论语》和《四书》的翻译成就，并就今后印度汉学文化的发展提出建议：要以构建“人类命运共同体”思想为指引，贯彻习近平主席在印度世界事务委员会上关于“携手追逐民族复兴之梦”的演讲思想，在基础上突出重点，利用中印积极性进一步推进工作。

尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心中文系主任谈到了汉语学在印度的情况。他认为，印度在汉语教育上面临师资力量不够、教材陈旧、课程类别无法满足学生需求等问题。金德尔全球大学教务长Y.S.R.Murthy也表示，目前中印两国的知识交流水平仍远远低于世界上人口数最多的两个新兴大国的需求。中国是世界经济发展的引擎，越来越多的印度学生相较欧美，更愿意选择到中国深造。学习汉语，中印合作是大势所趋，印方愿同中方在更多领域展开合作。

中华民族主张的“天下大同”和印度人民追求的“世界一家”是相通的，北京大学南亚研究中心主任姜景奎也提出，只要积极开展中印文化交流，中印就一定不会成为敌人，而是互利合作的伙伴，携手前行的朋友，中印双方开展语言教育交流有利于中印两国友好关系的巩固和发展。

会议签署了曼格拉姆大学汉语教学中心协议。来自中印的语言教育机构负责人，语言文化专家学者以及师生代表进行了专题研讨及互动交流。（实习生黄晓蔓、实习生马靓辉）

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