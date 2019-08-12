中国企业亮相里海创新技术及国际汽车展

人民网土库曼巴什8月11日电（记者周翰博）当地时间11日上午，里海创新技术及国际汽车展在土库曼斯坦巴尔坎州港口城市土库曼巴什开幕。

本次展览设置两个展厅，总面积超过13000平方米，包括中国石油天然气集团有限公司、华为公司在内的57家外国企业以及众多本土企业参展，展品涵盖能源开发、数字通信、交通运输、农业机械、工业设备、教育科研等领域。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫专门向展览开幕式发来贺辞。贺辞指出，里海位于欧亚大陆中心，是东西方贸易通道的交通枢纽，也是复兴丝绸之路的关键环节。在这里举办创新技术及国际汽车展意义重大。

别尔德穆哈梅多夫强调，参展企业带来了世界上最先进的技术、产品和创新解决方案，为深化相关国家和企业间的互利合作指明了方向。“我相信，本次展览将进一步巩固地区各国的睦邻关系，加强双多边经贸、交通、投资合作。未来，里海仍将是和平、和谐、合作之海。”

出席开幕式活动的中国驻土库曼斯坦大使孙炜东在接受中国媒体联合采访时指出，中方高度重视发展中土战略伙伴关系，此次派出了由国家能源局、外交部、商务部、中国石油、国家开发银行、进出口银行、工商银行等单位代表组成的跨部门代表团，并出席包括创新技术及国际汽车展在内的里海经济论坛框架下各项活动，相信通过参与论坛活动，将进一步促进彼此了解，推动互利合作。

华为土库曼斯坦办事处负责人乔龙表示，响应土库曼斯坦总统关于发展数字经济、技术创新等构想，华为在本次展会上主要展示智慧城市、安全能源、海底光缆三个主题的解决方案。“这些解决方案符合土现实需求，发展前景广阔。”

里海创新技术及国际汽车展系首届里海经济论坛框架下的主题活动之一，为期两天，预计观众将超过5000人。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)