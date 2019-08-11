中西文化交流互鉴的尝试 芝加哥夏季音乐会受到欢迎

人民网讯 据《芝加哥华语论坛》报报道，当地时间8月8日晚，芝加哥国际夏季音乐节的最后一场演出在迪保大学音乐厅举行。中国副总领事边志春和几百位中外音乐爱好者出席。这是从8月6日开始的为期3天的、名为“2019 BRAVO CHICAGO”，包括有《青春的唱响》音乐会，《当代合唱新模式及世界多元化音乐》论坛，以及《人声实验小剧场》互动等系列活动的一部分。

这次由旅美男高音歌唱家童韬及夫人、旅美、旅德女高音歌唱家廖丹倡议发起的音乐节终场演出，联合了美国大都会歌剧院传奇男高音歌唱家阿伦·格拉斯曼和中国大陆著名男高音歌唱家韩蓬、张学粱，演唱了一些脍炙人口的中外名曲，其中一些曲目在旋律、和声和曲调上还揉合了具有西洋和民族特色的表现手法，使这次音乐会被当地人士称之为 “中西文化交流互鉴”的一次“有益尝试”。

当晚的音乐会由原中央电视台少儿频道栏目主播木兰主持。节目由童韬演唱美籍华裔作曲家周易创作的“钗头凤”揭开序幕，而以几位中外歌唱家在合唱团的伴唱下合唱中国民歌“鸿雁”和“我爱你中华”、“在希望的田野上”以及意大利歌曲“我的太阳”和威尔第名作《茶花女》中的欢快热烈的“饮酒歌”作为结束。整个剧场座无虚席，演出一再获得听众的热烈掌声。

当晚在节目安排上颇具匠心，既有韩蓬演唱的、表现草原孩子内心对于家乡的深深之爱的“父亲的草原，母亲的河”和张学粱演唱的、李小兵作曲的反映对心上人日夜思念、“每日每夜挂肚牵肠”的“为你歌唱”；又有韩蓬演唱的普契尼歌剧“托斯卡”中的“星光灿烂” ，其中把主人公那悲愤痛苦和对爱情的向往和强烈追求表现得淋漓尽致。而他演唱的普契尼另一部歌剧“图兰朵”中的“今夜无人入睡”，尽管许多听众都是耳熟能详，但他的美声唱法还是令人耳目一新，十分震撼。

在美国和欧洲的主流歌剧界享有盛誉的阿伦·格拉斯曼在晚会上演唱了选自普契尼歌剧“西部故事”中的“她还在相信”，以及选自威尔第歌剧“奥泰罗”中的“上帝啊！你该让贫穷与羞辱都降临到我头上”等曲目。童韬的选自马斯内歌剧“维特”中的“春风，你为何唤醒我”，廖丹的选自贝里尼歌剧“诺尔玛”中的”圣洁女神“等也都受到热烈欢迎。

专程从大陆前来参与演出的韩蓬、张学粱对记者说，这是他们首次访美演出，觉得芝加哥的人们对于音乐和歌剧艺术的热衷让他们印象深刻。他们认为，海外华人在中西音乐文化交流上大有可为。张学粱说，正像如果你见到美国人对京剧很了解，那你就会觉得更易于与其沟通和建立朋友关系一样，如果大家懂一些甚至能唱一些西洋的歌剧，并且知道如何去欣赏和体验这种艺术，那么对于两国间的“民心相通”一定会大有助益。（记者 张大卫）

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