携手共进，打造中新两军合作旗舰项目

■“合作-2019”是中新两军展开的第四次陆军联合训练，旨在提高两军反恐能力、深化交流合作、增进传统友谊。

■“合作”系列联训是新中两军之间的旗舰型合作项目，进一步提高了两军务实合作水平，为两国关系发展和地区繁荣稳定作出积极贡献。

人民网新加坡8月5日电 （记者林芮） 8月5日，在新加坡慕莱城市训练中心，中新两国国旗迎风飘扬。在这里，中新两军一场城市反恐实兵演练正在进行：在一栋模拟居民楼中，多支突击小队运用陆地侦察系统、投掷型传感仪等装备，中新两国官兵分方向对可疑房间实施联合突入：一楼从地面突入；二楼爬梯子上走廊突入；三楼先爬上楼顶，再通过绳降方式突入。以爆破声响为协同信号，士兵在门口安置炸药，把门破开……整个过程连贯顺畅，赢得观众席阵阵掌声。综合演练为持续13天的“‘合作-2019’中新两军联合训练画上了圆满的句号。

互学互鉴，提升专业基础技能

“合作-2019”是中新两军展开的第四次陆军联合训练，旨在提高两军反恐能力、深化交流合作、增进传统友谊。此次联训以“联合城市反恐”为主题，分为混编专业训练和实兵综合演练两个阶段，涵盖房间突入、警戒搜索、狙击斩首、医疗救护、绳降等科目。中新双方参训兵力共240余人。

中方军队为联合训练做了充分准备。中方参训队员以特种、侦察力量为主，由来自中国人民解放军陆军第74集团的精锐兵力混编而成。此前，中方参训队员已展开近一个月的集中训练和考核，有针对性地组织官兵进行单兵技能、分队战术协同以及联合筹划指挥等强化训练，着重提升部队城市联合反恐作战能力。

新加坡军方对联合训练高度重视。据新加坡陆军第3师师长朱伟义准将表示，“合作”系列联训是中新双边防务关系的基石之一，自2009年在桂林进行首次联训以来，两军持续加强专业交流与合作。他表示，新加坡非常重视两国间密切的防务关系，能和中国军方合作感到非常荣幸。

联训内容丰富、安排紧凑，双方参训人员的专业能力都得到了提升。联训中方作战营营长罗昌健少校在接受人民网记者采访时表示，此次两军联训规模比往年更大、训练项目更丰富，既有武器操作、伪装渗透、战场救援等单兵技能训练，又包含了城镇作战、协作射击等反恐战术训练，还有以城市反恐行动为主的综合演练，内容更加贴近实战，更加突出联合特种作战。

深度探讨，探索联合行动模式

联训拓展了两军官兵的视野。“这次联训是两国陆军精锐部队的精诚合作，也是一次深度交流。新军科学的训练方法、标准化的训练组织，信息化、模拟化的训练场地给我们留下了深刻印象，”罗昌健表示，新军每一项训练内容活动都形成了标准组织程序，营区处处可见训练要点、安全常识和行为规范，城市近距离战斗训练场可灵活调整房间布局，多功能室内实弹射击场可精细复盘个人训练情况，伞降模拟台可较真实地模拟出伞兵出舱到着地的全过程，这些都很好地提升了训练成效。

联训新方指导组组长、新加坡陆军第3师参谋长陆成坤上校对记者表示，新中两军成功实行城市反恐演练，关键在于两军间的信任。“合作”系列联训是新中两军之间的旗舰型合作项目，很庆幸有机会设计和参与这次联训。“从专业的角度讲，通过混编的方式，新中两军互相学习了战术技巧，我军士兵可以了解中方军队的战术标准，这对提升我军士兵能力很有帮助。与此同时，两军间展开的文化交流活动，也帮助我军士兵更好地了解中方军队伙伴。我期待未来与中方军队展开更多的有助于两军间互信的合作，”他说。

联训令双方参训士兵受益匪浅。联训新方参训队员阿拉闻对记者表示：“我们一开始不知道该如何合作，因为我们突击队从未和中方对应规模和级别的人一起训练过，但中方官兵很友善，好合作。我们彼此增进交流，并一同参加活动，结果证明这是一次富有成效的合作。”

联训中方参训队员唐家乐表示：“双方的表现都很专业，也展示了较高的实战水平和训练理念。大家在开放交流中相互学习，取长补短，这种表现既是自信，也是互信。”

地区安全尤其是反恐维稳等非传统安全领域，需要强有力的双边和多边合作，需要加强多国联合作战能力。罗昌健说：“训练中，中新双方互换武器装备，混合作战编组，综合演练中还联合制定计划、协同调控行动，在联合指挥、联合侦查、联合行动上做了一些初步探索。”

增进友谊，共同维护地区和平稳定

中国和新加坡是一衣带水的友好邻邦。两国人民的友谊源远流长。这次联训，今年是新中国成立70周年，也是新加坡开埠200年，在两国历史上具有里程碑意义，也赋予联训特殊含义。

联训期间，两国官兵混编同训，同吃同住，同甘共苦，体现了中新两国文化相通，理念相近的传统友好关系。“特别是8月1日中国人民解放军建军节，新方为我们举办了一个别开生面的生日会，大家一起切蛋糕、听音乐、聊家常，官兵们都非常感动，”联训中方作战营一排长曹雷刚少尉对记者说。

“与中国军方伙伴的合作令我大开眼界，他们不仅在战术上给我们留下了深刻印象，同时与中方兄弟般的友情也令人难忘。在训练中，无论是谁先结束训练项目，中方伙伴总会停下来等待所有人完成任务，这令人印象深刻，”联训新方参训士兵克里山拉吉中士对记者说。

中方观摩团团长、南部战区陆军司令员张践中将在致辞中表示，“合作-2019”联合训练是落实中新两国两军关于深化两军务实合作共识的具体举措，符合当今世界求和平、促合作、谋发展的时代潮流。参训官兵在联训中相互切磋、充分交流，实现取长补短、共同提高。希望能继续与新方一道，以合作促发展、以合作保安全、以合作增友谊，进一步提高两军务实合作水平，为两国关系发展和地区繁荣稳定做出积极贡献。

新方观摩团团长、新加坡陆军参谋长廖民贵准将称赞联训部队高效的执行力证明了双方的专业精神和能力。他表示，“合作”演习是两军10年来专业交流的重要基石。双方在训练课程、反恐行动、常规步兵行动等领域进行军事交流，使两军能更好地维护国家安全，促进地区的和平与稳定。

今年1月，中泰”联合·突击-2019”反恐联训；3月，中柬”金龙-2019”反恐联训；4月，中国-东南亚国家“海上联演-2019”……中国与东南亚国家在军事领域的频繁合作，展示了双方间的互信在不断提升，对于维护本地区和平稳定具有重要意义。国务委员兼外交部长王毅在刚刚举行的中国-东盟外长会上表示，共同维护和平稳定是中国-东盟外长会达成的五方面重要共识之一，保持本地区和平稳定是包括中国与东盟在内地区各国的共同心愿，也是中国与东盟应承担的共同责任。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)