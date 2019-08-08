中企埃及新首都工地职业女性的愿望

人民网开罗8月7日开罗电 （记者曲翔宇） 在非洲妇女节到来之际，埃及开罗以东约50公里深入沙漠腹地的新首都CBD项目P2P6标段，日前组织“中建同行 快乐相伴”联欢活动，20余名中埃女员工会聚一堂座谈交流，载歌载舞，营造了浓浓的中埃一家亲氛围。期间，她们中的玛丽、迪娜等属地员工还接受了记者的访问。

为埃中友好事业而接力的玛丽

玛丽是2019年2月份入职中建埃及新首都CBD项目P2P6标段设计部工作的。她说短短四五个月时间，自己见证了CBD项目现场由近似荒漠、风沙弥漫，到路网快速成形、十多栋巨大的楼座纷纷跃出地平线，工地环境变得越来越好的历程，她为此感到十分骄傲。

玛丽的母亲叫简·易卜拉罕，是埃及艾因夏姆斯大学中文系博士生导师、资深的汉学教授。玛丽母亲长年致力于中埃文化交流的无形桥梁搭建，已是著述等身、桃李满天下。母亲有过N多次的在中国访学经历。玛丽5岁、10岁时，曾跟随进修学习的母亲赴华，在中国度过了两段美好的童年时光。玛丽自小受到中国文化熏陶，母亲孜孜不倦的治学精神更是深深影响着女儿。玛丽成年后，又增加了两次赴华旅游经历。说到观感，玛丽惊叹中国经济、特别是基础设施建设的飞速进步，认为中国是一个令人钦佩的伟大国家。

加盟中建公司、参与到新首都CBD这项历史和现实意义深远的宏伟工程伊始，玛丽就矢志勤奋工作、努力担当，与中国同事齐心合力建设好CBD工程，使之成为联结中埃友谊的有形纽带，把母亲等前辈为之奋斗的中埃友好事业向前推进一步。

迪娜的职业梦

迪娜，从开罗一所高校的土木工程专业毕业6年了，今年初应聘到中建埃及新首都CBD项目P2P6标段的设计部工作。相较之前就职公司的单纯专业设计场所，迪娜说她一直期盼能到一个边设计边看到自己设计成果不断兑现的承建企业工作，是中国建筑公司成就了她的职业梦，她说在埃及新首都CBD项目的大半年工作经历，是她大学毕业以来收获最大、进步最快的时段。

迪娜介绍，早在一年半之前就了解到了新首都CBD项目的宏伟规划和中国建筑股份有限公司的超凡实力。经过近一年锲而不舍的应聘程序，终于成为了一名中建外籍员工，这让她感到很光荣。她说，虽然目前每天来新首都项目上班的通勤、以及项目沙漠现场的工作条件还有困难，但与自己能够亲身参与新首都这项埃及头号伟大工程，特别是所获得经验、能力相比，那些困难、辛苦都是暂时的，算不了什么。迪娜表示，自己将珍惜机会，与中国同事互帮互学，历练成长，最终实现自己的职业梦想——成为一名建筑施工现场为数不多的女项目经理。

期待总理接见的伊布绨哈丽

31岁的伊布绨哈丽，是中建埃及新首都CBD项目P2P6标段属地9位女员工的师姐，她来中国中建公司之前曾在当地的路桥公司工作。说起过往的经历，伊布绨哈丽打开手机展示了几幅电视截屏：那是4年前埃及时任总理易卜拉欣·马赫莱卜视察道路工程。在以男性员工为主体的施工现场上，安全帽下露出粉色头巾伊布绨哈丽一下引起总理关注，总理与她亲切握手、交谈。那一刻的画面被电视记者记录、并很快在电视台播出。

伊布绨哈丽告诉记者，与总理电视同框情景虽然过去了多年，但一直念念不忘，成为她建筑职业生涯中非常荣耀的事。话题转到如今参与的埃及新首都CBD工程，伊布绨哈丽认为：埃及新首都工程规模浩大，在所有在建工程中首屈一指。作为新首都工程重要组成部分， 新首都CBD工程还是践行中国“一带一路”倡议与埃及2030愿景对接的重大载体，得到了埃中两国元首高度关注。项目开工一年多来，现任埃及总理穆斯塔法·马德布利已多次亲临现场视察。

伊布绨哈丽表示：自己参与新首都CBD工程建设的愿望由来已久，如今进入到CBD项目P2P6标段合约商务部工作，我将珍惜难得机会，努力工作，并在这里静静地等候国家领导人来自己所在标段视察的机会，希望有朝一日能重温受到国家领导人接见时的幸福感觉。

想学汉语的玛尔瓦

与迪娜同样学习土木工程专业、如今同在中建埃及新首都 CBD 项目 P2P6 标段设计室工作的玛尔瓦，是比迪娜晚两届毕业生。

“我想学汉语！”这是玛尔瓦见到记者、接受采访说的第一句话。

为何产生这种想法呢？玛尔瓦诠释：中国发展得太强了，已是世界第二大经济体；中国还是一个有着众多美丽山川，以及有着长城、故宫等众多古代文明建筑的国家；更主要是中建集团的驰名中外、实力超群，中建的宏伟建筑作品遍全球、许多施工技术也是世界一流。

玛尔瓦告诉记者，自己十分向往到中资企业、乃至到中国参加工作。她学汉语的想法早在上大学期间就萌生了。“学会中文可以增加求职应聘的胜算，助我实现走向海外的宿愿，同时，能进入一个中国同事的工作环境，更有助于我学会用好汉语。”玛尔瓦笑着说。

玛尔瓦的同事补充介绍，尽管玛尔瓦入职中建仅一个月时间，但她为人热情开朗，与中国同事关系处得很融洽。同事们还“报料”：玛尔瓦工作之余喜欢绘画，水平很高。接着同事们的话，玛尔瓦用手机向记者展示了几幅她绘制的抽象画。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)