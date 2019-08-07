泰国着力打造“世界级高尔夫旅游目的地”形象

人民网清迈8月7日电 （记者赵益普）由泰国国家旅游局（以下简称“泰旅局”）主办的2019泰国国际旅游与高尔夫商务洽谈会议，于8月6日至9日在泰国北部城市清迈举行。泰国希望借此向全球高尔夫爱好者传达将泰国打造成“世界级高尔夫旅游目的地”的决心。据泰旅局工作人员透露，2018年，泰国高尔夫旅游收入达到3300亿铢（约合人民币756亿元），2019年的增长目标为3%。

泰旅局副局长察坦·昆春·纳阿育他亚表示，泰国希望向全球高尔夫爱好者及旅游业者推介泰国的高尔夫旅游路线，泰旅局会为来自全球的115家采购商和泰国旅游业界的97家从业者，特别安排专业商务洽谈会，帮助泰国扩大国际高尔夫旅游市场，并借助国际高尔夫旅游实现创收。纳阿育他亚介绍，清迈作为泰国重要的高尔夫旅游城市，与周边的喃喯府一起构建成了自然文化旅游带。

据了解，国际高尔夫旅游市场日益成为一个潜力巨大的高品质旅游市场，人均消费远高于普通旅游行程。泰国拥有全世界第3位的高尔夫旅游市场，拥有各类型高尔夫球场300多座，每年前来泰国参与高尔夫旅游的游客高达70万人次。

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