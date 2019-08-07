中国赴南苏丹（瓦乌）维和部队331名官兵被授予“和平勋章”

中国驻南苏丹大使华宁致辞

人民网喀土穆8月7日电 （ 苏航 贾方文）当地时间8月6日，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）在瓦乌UN城举行隆重仪式，为即将结束维和任务的中国第九批赴南苏丹维和工兵和医疗分队331名官兵授予“和平勋章”，以表彰他们在执行维和任务期间的出色表现。

上午9时许，庄严的授勋仪式在雄壮的《中华人民共和国国歌》声中拉开帷幕。头戴蓝色贝雷帽、脚蹬作战靴、胸佩蓝丝巾、手持钢枪的维和官兵精神抖擞，士气如虹，迈着整齐的步伐，依次通过外宾云集的观礼台，接受联南苏团官员的检阅。中国维和官兵挺拔的军姿、严整的军容赢得热烈的掌声。随后，联南苏团副总司令张毅军少将、州行政官沙德拉克等联合国官员和部分嘉宾代表为官兵们逐一佩戴“和平勋章”。

联南苏团副总司令张毅军对中国维和工兵、医疗两支分队为南苏丹和平建设作出的贡献给予高度赞誉，称赞中国维和部队是联南苏团部队的典范。他认为，中国维和官兵敢于拼搏，攻坚克难，出色完成了联合国赋予的各项任务，是联合国任务部队中水平最专业、效率最高、训练最有素和最守纪律的队伍。

中国驻南苏丹大使华宁表示，中国赴南苏丹维和工兵、医疗分队于2018年9月部署至任务区以来，牢记使命、不负重托，在出色完成联合国赋予的各项任务的同时，传承中南友谊，传递仁爱和平，树立了良好形象，成为中国在海外的闪亮名片。

“授勋，既是对我们前期工作的肯定和褒奖，更是对今后工作的鞭策和鼓励。”中国第九批赴南苏丹（瓦乌）维和部队指挥长查永力表示，在维和任务即将结束之际，他们将不忘初心、牢记使命，继续在国际舞台上展示中国军队的良好形象，为构建人类命运共同体积极贡献力量。

授勋仪式上，部队还展示了擒敌术、刺杀操和挖掘机写毛笔字、高空作业车端酒杯、推土机倒酒等机械精准操作课目，赢得联南苏团官员和与会嘉宾阵阵喝彩。

据悉，中国第九批赴南苏丹维和工兵、医疗分队去年9月部署到任务区以来，官兵克服安全形势严峻等困难，出动兵力13000余人次，动用车辆机械4400多台次，高标准完成南苏丹重要补给线道路整修等130余项急难险重任务，修筑道路近700公里、加固修筑围墙3500余米、平整场地9000余平方米、接诊病人1800余人次、紧急出诊38次、接生新生儿3人次，以实际行动彰显一个大国应有的责任与担当，赢得联南苏团官员和驻地政府民众高度赞扬。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)