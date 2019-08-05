“彩云之南”云南民族歌舞晚会在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托8月5日电（记者 霍文）庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年——“彩云之南”云南民族歌舞晚会4日在蒙古国乌兰巴托歌剧院举行。中国云南民族村高原艺术团的演员们，带着云南省26个民族及4800多万人民的深情厚意，为蒙古国人民带来一场精彩的民族歌舞盛会，让当地观众深切感受到中华文化的丰富多彩和中国云南文化的独特魅力。

演出中，舞蹈《彩云之南》《欢乐的银铃》《云海中的队佤》《回响》《吉祥的祝福》《火红的节日》等绮丽多姿的民族风情，展现了云南省景颇族、佤族、哈尼族、傣族、彝族等各族人民追求美好生活的精神风貌。藏族歌手格桑顿珠演唱的《赞歌》，悠扬、动听；李天紫、朱琼琳的杂技表演《呼啦圈》《球技》赢得了观众阵阵喝彩。

中国驻蒙古国大使馆杨庆东公参在演出前致辞时，他首先代表邢海明大使感谢云南省艺术家带来的精彩文艺演出。他说，2014年习近平主席成功访蒙以来，中蒙两国全面战略伙伴关系快速发展，包括地方交流在内的各领域交流与合作取得了令人瞩目的成绩。近年来，云南省积极践行“一带一路”倡议，落实两国领导人关于加强战略对接的共识，与蒙古国后杭爱省建立了友好省份关系，努力推进各方面的交流合作，为促进中蒙相互了解和友谊作出了积极贡献。

蒙古国和平友好组织主席扎格德扎布在致辞中表示，今年是蒙中建交70周年，云南省代表团为乌兰巴托市和后杭爱省的居民带来了精彩的文艺演出，相信这一活动会进一步增进蒙中两国人民之间的相互了解，促进蒙中人文交流不断深入。

中国云南省人大副主任杨福生在致辞中说，近年来，中蒙两国互利合作成果丰硕，惠及两国人民。中国云南省与蒙古国后杭爱省缔结友好省份关系，未来将进一步加强双方交流合作，为推动中蒙全面战略伙伴关系作出应有贡献。

此次活动由中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心、云南省人民对外友好协会共同举办。来自蒙古国首都乌兰巴托社会各届人士、旅蒙华侨华人、留学生代表、媒体人士百余人观看了演出。

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