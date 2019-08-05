泰国巴吞他尼府在曼谷举办“市场节”

人民网曼谷8月4日电（记者孙广勇）8月1日-5日，泰国巴吞他尼府联合商务部在曼谷市中心的尚泰商场举办“市场节”，活动上汇集了巴吞他尼府20多个著名市场的产品在曼谷展销。期间，还有著名厨师现场传授泰餐烹饪技巧，以及泰国传统艺术表演。

巴吞他尼府紧邻曼谷，距曼谷市中心约46公里,为广大平原区域，面积约1525平方公里，有湄南河流经该府，已开凿数条运河作灌溉用途，该府内四面八方港汊极多，故其渔业发达，稻米、蔬菜及水果均很丰盛。另因交通便利，各种大、中、小型工厂林立。

巴吞他尼府副府尹差提表示，巴吞他尼府有很多市场，不仅是当地民众，甚至是曼谷居民的货物采购中心。这些市场还被改成旅游景点，但依旧保持了简朴纯真的民风，泰国平民美食、天然农产品、OTOP产品都能在这儿买到，悠闲购物后还可参观集市旁的精美寺庙。因离曼谷不远，已经成为许多游客的必经之地。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)