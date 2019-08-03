首届青岛海洋国际音乐季开幕。梁孝鹏、王勇 摄

人民网北京8月3日电（记者郑海鸥）2日晚，首届青岛海洋国际音乐季开幕音乐举办，音乐会以“青岛之约”为主题，指挥家胡咏言执棒青岛即墨海洋节日乐团，携小提琴家吕思清、女高音歌唱家宋元明、美国男中音歌唱家迈克尔·乔尔迪、青年钢琴家元杰 、吕剧表演艺术家李蕾、宋超以及青岛教师合唱团同台献艺，上演了多首荟萃东西方经典优秀音乐作品。

音乐会开始前，中国音乐家协会主席、青岛海洋国际音乐季艺术总监叶小纲上台致辞，山东省委常委、青岛市委书记王清宪宣布音乐季开幕。

本场音乐会曲目安排别具匠心，包括法国作曲家德彪西创作的表现海洋变化无穷景象的作品《大海》，中国作曲家叶小纲创作的曾在2008北京奥运会开幕式上的作品《星光》，展现山东风采的经典老歌《谁不说俺家乡好》，交响吕剧《马大保喝醉了酒》《姊妹易嫁》等经典曲目。这些作品在地域与文化上纵贯东方与西方，不同的表达内容与情感相互交织，激发出强烈的回响。

本场音乐会也是青岛即墨海洋节日乐团的首次正式亮相，乐团成员由来自全球一流交响乐团的顶尖艺术家组成，既有各大职业交响乐团的首席演奏家，也有著名音乐学院的教授。分别来自纽约、费城、波士顿、洛杉矶、温哥华、柏林、德累斯顿、伦敦、伯明翰、莫斯科、维也纳，以及中国北京、上海、广州、深圳、中国香港、中国澳门、中国台湾等地。乐团由国际知名作曲家、中国音协主席叶小纲先生担任团长及艺术总监。

青岛海洋国际音乐季围绕当代文化、红色文化、传统文化、青岛元素以及世界经典音乐文化并结合国家重大创作需要，选取、创作优秀的交响乐、国乐、室内乐等不同体裁的作品并在音乐季上集中展示。

在接下来为期10天的青岛海洋国际音乐季期间，多位全球顶级现代音乐家将举办“红旗颂”“海洋之音”“从东方到西方”为主题的多部大型交响音乐会。

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