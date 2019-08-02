中国维和医院迎来特殊访问学者

耳穴体验与讲解 黄世峰摄

人民网黎巴嫩8月2日电（记者 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）黎巴嫩贝鲁特当地时间8月1日，巴西姑娘艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿（ELLEN CRISTINA SILUA）慕名来到中国第18批维和医疗队军营参观学习中医。

艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿今年7月份来到黎巴嫩，作为巴西访问学者的她，从黎巴嫩当地新闻媒体上了解到，中国维和医院使用中医理疗方法为黎巴嫩人民提供医疗服务，这引起了她极大的热情和兴趣。通过当地文化部门等多方协调后，终于在1日得到了现场学习的机会。

据了解，艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿自2010年就开始接触学习中医，9年的时间里一直在努力钻研，并且每年有20天在中国医院进行实地交流。1日当天，在观摩中医理疗师李秀丽做耳穴理疗时，艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿对耳穴治疗产生了极大的兴趣，不断询问有关操作和治疗等一系列问题，还亲身体验了这个理疗项目。在给维和官兵拔火罐治疗腰背部疼痛过程中，她也在指导下参与了操作。

“中国传统中医治疗对身体没有什么副作用，治疗效果很好！”艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿说。同时她还强调，“中医是用大自然赐予的东西来治疗身体疾病，我会把这种好的治疗方法在巴西普及”。她非常感谢中国各界对近年来对她学习中医提供的帮助，并表示将继续努力学习下去。

观摩学习结束后，我维和医院还向艾伦-克里斯蒂娜-西卢阿赠送了人体穴位图谱、艾灸盒、补肾通络药酒和中医药膏等医疗物品。（完）

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