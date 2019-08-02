外交部霸气回怼美对华极限施压言论：只想“呵呵”

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美经贸磋商重启，香港问题等成为国际舆论关注的焦点。美方口出狂言对香港事务指手画脚， “乱港”分子愈加猖獗，针对这些搅乱香港局势的言论和行径，我外交部发言人进行了犀利回应和霸气回怼。同时，多国联名致函支持中方新疆政策、蓬佩奥不断发表涉港言论挑起事端、伊核问题等也受到了国内外媒体的关注。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。

我认为有关香港警方“暴力应对和平示威”的说法，完全是颠倒黑白，是非不分。当大家看到极端暴力分子冲击立法会、冲击中联办大楼，武力袭警甚至有预谋、有组织地使用致命性武器袭击警察的时候，美国的有些人怎么敢把这叫作“和平示威”？！

——29日，针对美议员妄称香港警方“暴力应对和平示威”的言论，外交部做出上述回应。

记者会实录如下：

问：美国国会众议院外委会主席恩格尔日前表示关注有关香港警方暴力应对和平示威的报道。请问中方对此有何评论？

答：今天下午，可能就在此时此刻，国务院港澳事务办公室正在举行新闻发布会，就近日在香港发生的一系列事态回答记者提问。

对于你提到的美国会众议院外委会主席所谓香港警方“暴力应对和平示威”的表态，我愿意作个简单回应。

首先，我认为有关香港警方“暴力应对和平示威”的说法，完全是颠倒黑白，是非不分。当大家看到极端暴力分子冲击立法会、冲击中联办大楼，武力袭警甚至有预谋、有组织地使用致命性武器袭击警察的时候，美国的有些人怎么敢把这叫作“和平示威”？！

一段时间以来，欧美有些人袒护香港暴力分子，对他们的暴力违法行为视而不见。但大家都知道，对自己国内的暴力分子，欧美警察却从不心慈手软。在这个问题上，他们是赤裸裸的双重标准。

不知道大家是否记得，今年年初，欧洲议会曾通过一份决议，强调示威和言论自由并非没有界限，必须在法律许可的范围内行使并服从于警务执法的限制措施。近日，大家也看到，美国纽约发生多起市民向警察泼水，试图滋扰执勤警员的事件。我们注意到，美国从总统、各级官员到警方都对此齐声谴责，称有关行为完全不可接受、不可容忍。大家可能也都还记得，2011年“占领华尔街”运动期间，当时纽约警局从8个城市调来警力，有防暴车、防暴队、狙击手、骑警马队，使用的武器有警棍、电棍和电枪。美国警察也多次表示，如果有任何凶器威胁警员生命，必须要现场武力还击。所以，我不知道你提到的这位美国议员要不要去问问美国的警察，如果在美国，在华盛顿、在纽约发生了像香港这样的武力袭警事件，美国的警察会如何处理？大家都可以想见那幅画面。

我想强调，和平和稳定犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。中央政府坚定支持特区政府依法有效施政，坚定支持警方依法严惩违法暴力行为，坚定维护香港长期稳定、发展和繁荣。我想，一切有正义感的人、真正爱港的香港市民应该团结起来，共同维护香港长治久安，保护好香港的阳光和空气，不要让美国有些人的乌云和毒雨危害了香港的珍贵的阳光和空气。

(责编：崔越、杨牧)