商务部：中美经贸团队工作层将在8月密集磋商 为9月牵头人见面做好准备

新华社北京8月1日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰8月1日说，中美经贸团队会保持密切沟通，双方工作层将在8月进行密集磋商，从而为9月份牵头人见面作好准备。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。第十二轮中美经贸高级别磋商7月30日至31日在上海顺利举行，双方已商定于9月在美举行下一轮高级别磋商。

高峰表示，在此次磋商中，双方就两个问题进行了交流，一是“过去怎么看”，主要讨论磋商中断的原因，澄清对一些重要经贸问题的看法。二是“未来怎么办”，主要明确下一步磋商的原则、方法及相关时间安排。

针对美方发表的一些施压言论，高峰表示，中美经贸磋商必须在平等和互相尊重的基础上进行。希望美方多做有利于磋商的事，显示应有的诚意和善意，为双方磋商创造良好氛围。这符合中美两国人民和世界人民的利益。

他强调，中方始终认为，中美两个大国在经贸领域的共同利益远大于分歧，双边经贸合作的本质是互利共赢。“协议何时能够达成，取决于双方谈判进展。特别是美方要拿出足够的诚意，妥善解决中方一再强调的核心关切，与中方一道在平等和相互尊重的基础上，找到解决问题的办法。”他说。

高峰表示，此次磋商之所以选择在上海，是因为其具备进行磋商的良好条件。事实也证明了这一点。上海为本次磋商顺利举行提供了有力保障，其开放、包容、多元化的特点，也为磋商创造了良好氛围。关于未来磋商地点安排，双方团队将根据具体情况协商决定。

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