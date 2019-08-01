商务部回应美施压WTO改革：不符合事实和WTO原则

新华社北京8月1日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰8月1日表示，美方在备忘录中否认包括中国在内的部分成员的发展中成员地位，这既不符合事实，也不符合世贸组织（WTO）的原则和精神。

针对美方近日对WTO改革施压，高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，发展问题是WTO工作的核心。虽然近年来部分发展中成员快速发展，但总体上南北发展的鸿沟依然存在，甚至还有扩大的趋势。发展中成员仍然需要政策空间以促进经济、社会、环境、减贫、就业等全方位的发展。发展中成员特殊与差别待遇的权利应该得到有效维护。

“中国是世界上最大的发展中国家，在诸多方面仍然需要较长的时间追赶发达国家。”高峰说。

比如，根据联合国贸发会议近日发布的一份研究报告显示，中国的人类发展指数在全球排名是第86位，略高于世界平均水平，但仍然低于经合组织1990年的水平；2000至2016年期间，中国与美国的人均收入绝对值差距从4.3万美元拉大到4.6万美元；中国农业占GDP比重是7%，仍高于多数的中等收入国家；2018年中国非正式就业占比达到50%至74%；在全球价值链中，中国仍处于中低端环节。

高峰表示，作为负责任的发展中大国，中国会继续承担与经济发展水平和能力相适应的国际责任，也会与其他发展中成员一道，坚定维护发展中成员应有的合法权益，并将在世贸组织改革中发挥建设性的作用。

“希望美方摒弃单边主义、霸凌主义的错误做法，与世贸组织其他成员共同努力，推动世贸组织改革进程朝着积极的方向前进。”他说。

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