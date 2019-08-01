中国驻美国使馆举行庆祝建军92周年招待会

人民网华盛顿7月31日电（记者 章念生、吴乐珺）2019年7月31日晚，中国驻美国使馆举办盛大招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军九十二周年。招待会由国防武官张力少将主持，崔天凯大使发表主旨讲话，李克新公使、徐学渊公使及使馆外交官，美军方有关将领和其他来宾、政府官员、各界友好人士，各国驻美使团、武官团以及华人华侨和中国驻美机构代表共计500余人出席。

崔天凯大使在致辞中对美政界、军界人士和驻美使团、武官团以及华人华侨等友好人士参加招待会表示欢迎。崔大使指出，92年来，中国人民解放军在中国共产党的领导下为民族独立、人民解放和新中国诞生建立了卓越功勋，为捍卫国家主权、安全和发展利益做出了重大贡献，是当之无愧的钢铁长城，是中国经济发展和社会安定的强大支柱。

崔大使强调，进入新时代，在习近平强军思想的引领下，中国军队人民子弟兵的本色更加鲜明，与人民群众的血肉联系更加紧密，强军兴军事业不断开创崭新局面，正向着全面建成世界一流军队的目标阔步迈进，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。

崔大使表示，中国坚持走和平发展道路，秉承防御性国防政策。中国军队坚决捍卫国家主权和领土完整，坚定推进祖国统一，坚决维护国家海外利益。中国军队完全有信心、有条件、有能力并时刻准备好应对各种风险挑战。中国通过自身发展促进世界和平，中国军队忠实践行构建人类命运共同体理念，积极履行国际责任和义务，在联合国维和行动、亚丁湾海域护航、国际人道主义救援等领域发挥了重要作用。中国军队始终是维护世界和平、稳定与正义的中坚力量。中国人民几经探索，开辟了符合本国国情的中国特色社会主义道路。中国将以更加开放的姿态去拥抱世界，与世界各国共享发展机遇，实现共同繁荣。

崔大使强调，中国绝不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，同时也决不会允许别人肆意损害中国的核心利益。中国绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去！中国绝不允许西方列强和殖民主义者瓜分中国领土、侵占中国利益的一幕在中国土地上重演！

崔大使表示，今年恰逢中美建交40周年。两国关系40年的发展留给我们一条宝贵启示：中美合则两利、斗则俱伤。当前中美关系正处于重要的十字路口，中美双方要本着对历史负责、对两国人民长远利益负责的态度，落实两国元首共识，推进两国政治安全、经贸、人文、军事等各领域合作，推动两国关系始终沿着正确的轨道不断向前发展。

张力武官在主持招待会时指出，92年前，中国共产党领导的人民军队在八一南昌起义的枪炮声中诞生，揭开了创建革命军队和反抗外国侵略与国内压迫的序幕。新中国成立70年来，人民解放军始终是维护国家主权、安全和发展利益的坚强柱石，是维护改革开放成果的坚定力量。进入新时代，在习主席领导下，中国人民解放军将不忘初心、牢记使命，为世界和平和构建人类命运共同体做出更大贡献。

招待会现场举办了反映中国国防和军队建设光辉历程和伟大成就的主题图片展，展示了近年中美两军落实两国元首共识，开展多领域军事交流与合作取得的积极进展。来宾们饶有兴趣地观看了《今日中国军队2019》外宣短片、热烈讨论日前发表的《新时代的中国国防》白皮书。期间，还向来宾们发放了《飞虎队》《关于中美经贸磋商的中方立场》《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》等书刊。

来宾们对中国人民解放军建军92周年表示热烈祝贺，对新中国成立70年来取得的巨大成就表示钦佩、赞赏，积极评价中美两国建交40年来构建的紧密关系，祝愿中美两国两军关系未来健康稳定发展。招待会历时两个半小时，气氛热烈友好。

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