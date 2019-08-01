中国驻蒙古国大使馆举行建军92周年招待会

人民网乌兰巴托7月31日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使馆31日晚在此间举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。

中国驻蒙古国使馆邢海明大使在致辞中说，今年是新中国成立70周年，也是中蒙建交70周年，蒙古国总统巴特图勒嘎成功访华并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国国家副主席王岐山成功访问蒙古国并出席蒙古国“国庆—那达慕”，为两国各领域交流合作注入新的活力。在此背景下，我们共同庆祝中国人民解放军建军节更显意义重要。

邢大使说，国防军事领域交流合作是中蒙关系的重要组成部分。中蒙建交70年来，两国军事交流合作不断发展，取得了巨大成就，结下了深厚友谊。近年来，两国军队在高层互访，维和联演、人员培训、边防交流等领域深化合作，为“一带一路”倡议同蒙古国“发展之路”战略对接提供了坚实的安全保障。

中国驻蒙古使馆杨勋武官介绍了中国扎实推进国防和军队改革取得的卓越成果。他说，中国始终奉行防御性国防政策，长期以来，中国军队积极参与联合国维和事务，与各国合作打击恐怖主义，为维护世界和平和地区稳定做出了积极贡献。中蒙两军关系近年来发展迅速，在联合军演和教育培训等领域取得丰硕成果。中国军队愿同包括蒙军在内的世界各国军队加强交流合作，为维护世界和平和地区稳定，构建人类命运共同体作出积极贡献。

蒙古国国防部长恩赫包勒德热烈祝贺中国人民解放军建军92周年。他说，蒙中两国是山水相连的友好邻邦，两军传统友好合作关系源远流长，一直以来中方向蒙古国防和军队建设提供了大量无私援助，蒙方表示由衷感谢。近年来，蒙中两国各领域交流合作迅速发展，军事合作是两国关系的重要组成部分。蒙方高度重视同中方开展军事领域合作，愿同中方共同努力，进一步加强两军交往，推动两军关系取得新的突破，为世界和平稳定作出贡献。

招待会现场循环播放《今日中国军队2019》宣传片，蒙古国朋友和各国来宾纷纷盛赞中国军队92年的光辉历程和发展成就，希望中国军队为维护世界和平与安全作出更加卓越的贡献。

中国驻蒙古国大使馆杨庆东公参、蒙古国武装力量总参谋长岗巴特少将、国防部国务秘书巴特毕力格少将、边防总局第一副局长兼边防军参谋长宾巴苏伦准将等中蒙官员及社会各界人士、各国驻蒙使节和武官、我驻蒙中资机构、媒体、华人华侨和留学生代表等200余人出席招待会。

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