中国驻委内瑞拉使馆举行建军92周年招待会

人民网加拉加斯7月31日电 （记者 张卫中）中国驻委内瑞拉大使馆今天中午在加拉加斯举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻委大使李宝荣、委文化部长比列加斯、海军司令阿雷桑德雷洛海军上将、军队总监卡夫雷拉上将、委驻华大使塞尔帕、国防部发展副防长卡斯蒂略空军上将、国防部教育副防长希门内斯上将、军队实验大学校长安焦利洛上将、军队审计长帕拉西奥斯上将、经济财政部副部长拉米雷斯、工业部副部长阿里亚斯，以及驻委使团人员、中资机构和华侨华人代表、央媒驻委记者等约300人出席。

刘玉来武官在招待会上致辞。他说，建军92年来，国防和军队改革取得的重大成就，强调人民解放军“不忘初心、牢记使命”的革命本色。他着重介绍了中国国防“永不称霸，永不扩张，永不谋求势力范围”的鲜明特征，突出了中国军队在维护地区与国际和平稳定方面发挥的积极作用。当今世界正处于百年未有之大变局，人类的安全与发展也面临威胁与挑战，各国人民只有紧密团结一致，才能抓住机遇、化解风险，构建人类命运共同体。中方愿进一步深化中委两军友好交流合作，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶。

招待会现场还播放了《中国维和部队》、《今日军队》、《新时代的中国国防》等影视宣传片。招待会气氛热烈友好，来宾盛赞中国军队发展成就和双边关系发展，祝愿新中国成立70周年和两国建交45周年之际双方各领域合作取得更大成就。

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