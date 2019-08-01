中国捷克中医中心举办中医咨询活动

人民网布拉格7月30日电（记者 于洋）上海中医药大学附属曙光医院专家团30日在布拉格中捷中医中心为近百位华人华侨以及部分捷克患者进行了中医讲座和咨询活动，受到广大民众的一致好评。

中医专家们在现将为参加活动的民众图文并茂地讲解了《中医治病养生的道与术》，全面介绍了中医的针、灸、砭、药和导引按跷各种治疗方法以及各自优势。上海曙光医院党委书记马俊坚带领来自曙光医院的专家们共同开展了健康咨询活动。各位专家耐心仔细地为捷克民众解答各类医学问题，提出各方面的建议和指导。不少老百姓表示解答了他们多年的疑惑和苦恼。

据中捷中医中心主任关鑫介绍，中国捷克中医中心成立于2015年9月份，为中捷两国高层政府搭建的合作平台。2019年4月份正式转移至首都布拉格，为旅居布拉格的近三千华人华侨提供了方便。曙光医院与捷克支持传统医学和替代疗法基金会曾签订合作备忘录，携手促进中医药的捷克各个州的中医发展。

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