联黎司令首次视察中国第十八批维和部队军营

人民网黎巴嫩8月1日电（记者 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰 孙帅帅 彭希）当地时间7月30日中午，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令斯特凡诺-德尔科尔中将一行五人，对中国第18批赴黎巴嫩维和部队军营进行视察。这也是新一批维和部队自5月部署到位以来，联黎司令首次来视察中国军营。

斯特凡诺-德尔科尔司令在第18批中国赴黎巴嫩维和指挥长高朝宁的陪同下检阅了中国维和部队。当司令用中文叫出建筑工兵分队长朱俊和医疗风队队长李如振的名字时，现场的中国维和官兵响起热烈的掌声。指挥长在会议室向司令汇报多功能分队、建筑工兵分队、医疗分队在维和任务区所开展的工作。司令听汇报后，充分肯定了第十八批中国维和官兵所做的工作，并对中国军队对维和事业所做的贡献给予高度称赞。

视察我维和部队装备时，斯特凡诺-德尔科尔对多工能排爆机器人十分感兴趣，并亲自操作起来。操作手陈勇详细回答了有关机器人的技术性能、工作环境、日常维和等方面的具体问题。在军事竞技表演环节，特凡诺-德尔科尔司令用自己的手机对“剑术”和“气功碎玻璃瓶”项目进行摄录，在与中国功夫表演者进行交流时，还向他们赠送了纪念礼物并合影留念。

“我很荣幸能和你们在一起。中国维和官兵及各分队长们，对你们的忠诚贡献表示衷心的感谢！….” 斯特凡诺-德尔科尔司令向现场的中国维和官兵说到。他还回顾了中国自2006年参加赴黎维和以来的历程，感谢中国政府对联合国在黎巴嫩维和事业所做的贡献。

据了解，目前我国应联合国要求在刚果（金）、利比里亚、黎巴嫩、南苏丹和马里等国执行维和任务，主要从事建筑、排雷排爆、医疗保障等任务。（完）

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