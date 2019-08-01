大兴机场建设速度和上海港的自动化反映中国实力

人民网北京7月31日电 （吴思萱 赵健）应国家主席习近平邀请，哥伦比亚共和国总统伊万·杜克·马克斯于7月28日至31日对中国进行国事访问。杜克总统访华期间，人民网记者就中哥关系发展与合作等话题对哥伦比亚外长卡洛斯·奥尔梅斯·特鲁希略进行了专访。

杜克总统首访 为中哥关系开启新篇章

杜克总统此访是今年中国和哥伦比亚最重要的双边交往，也是哥伦比亚新政府上台后两国元首首次会晤。特鲁希略说：“杜克总统此次访华意义重大，显示了哥伦比亚深化两国关系发展的政治意愿，将推动双方在政治、经济、文化等多领域开展更加广泛的合作，为两国关系发展注入新动力。”

“哥伦比亚高度重视与中国的关系。与中国的关系更紧密，是让两国人民获益的事情。”特鲁希略说。“2020年是哥伦比亚和中国建交40周年，双方将开展高层互访，加强经贸、投资等领域合作。杜克总统还提出双方要举办更多文化、学术方面的交流活动。此外，哥伦比亚将举办多项庆祝活动。这将为哥中两国人民加深相互了解、增进相互认识提供良好契机，也将进一步深化两国关系，开启双边关系的新篇章。”特鲁希略向人民网记者表示。

进博会助哥伦比亚商品进入中国

近年来，随着中哥两国友好关系快速发展，双边贸易额持续增长，中国已经成为哥伦比亚第二大贸易伙伴，2018年双边贸易额达146亿美元，创历史新高。特鲁希略表示，更多经贸往来会给双方带来更多投资和合作机会。哥伦比亚积极寻求与中国的合作，期待在经济、投资、科技、研发、人文、农业和畜牧业等多领域开展广泛合作。

哥伦比亚不仅是世界最大的阿拉比卡咖啡豆出口国，也是全球第二大鲜切花出口国和第四大哈斯牛油果产地。特鲁希略非常期待将于今年11月举行的第二届中国国际进口博览会。他说：“哥伦比亚将积极参加此次盛会。中国市场潜力大，进博会搭建了一个很好的平台，让哥伦比亚企业能按中国市场需求有针对性地把本国商品出口到中国，这是两国经贸互补性的最佳体现。”他高度评价进博会的积极意义，认为进博会有利于哥中两国经贸往来形成“良性循环”，是深化哥中两国经贸关系的“助推器”。

近年来，越来越多的中资企业进入哥伦比亚市场，特鲁希略肯定了中资企业在哥伦比亚的积极影响，“中国企业在哥伦比亚涉及工程、基建、科技等多个领域，为哥伦比亚带来技术、发展和进步”。

“中国的执行力让人惊叹”

特鲁希略对新中国成立70周年表示祝贺并送上诚挚祝愿。他盛赞中国的进步和在全球发展中所发挥的重要作用。“中国发展成果显著，社会风貌良好，给我留下了非常深刻的印象。中国的执行力更是让人惊叹，像北京大兴机场这样的大型工程在5年内就基本完工；上海港这样的大型港口几乎全自动化操作和运行。这都反映了中国的国家实力，让哥伦比亚感受到了中国经济发展的良好环境和强大后劲，也让我们对两国关系的发展充满信心。”

特鲁希略表示，中国不仅在全球贸易和投资领域扮演重要角色，作为联合国常任理事国之一，在世界政治舞台上更发挥非比寻常的作用。“中国经济、社会和文化等领域发生了巨大变化，这对当今世界意义非凡。习近平主席的外交思想对解决全球性问题有着建设性意义。”他表示，哥伦比亚坚定支持多边主义，支持国家主权和独立，倡导用和平手段解决国际纠纷。哥伦比亚希望同中国一道，在应对全球性问题中加强合作与协调，推动世界格局朝着多极化方向发展。

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