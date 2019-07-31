坦赞铁路与本格拉铁路首次实现客运联通

坦赞铁路起点坦桑尼亚达累斯萨拉姆火车站 （摄影：万宇）

人民网温得和克7月31日电（记者 万宇）安哥拉洛比托消息：7月30日上午，"非洲之傲"旅游列车驶入本格拉铁路洛比托火车站，这趟列车15天前从印度洋沿岸的坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆出发，沿途经过坦桑尼亚、赞比亚、刚果（金）和安哥拉四国，全程约4300公里，到达大西洋沿岸的港口城市洛比托。历史上首次完成铁路客运连接大西洋与印度洋，实现了非洲版“两洋铁路”。

这一路线主要通过的坦赞铁路和本格拉铁路都与中国有颇深的渊源。坦赞铁路上世纪70年代由中国政府援建，是当时最大的援外项目；本格拉铁路是安哥拉战后重建的标志性工程之一，由中国铁建二十局集团承建。项目采用设计—采购—施工总承包模式，2015年通车，是中国企业继坦赞铁路之后一次性建成最长的铁路。 30日，两条铁路实现了历史性的贯通。本次是坦桑尼亚、赞比亚、刚果民主共和国和安哥拉等4国铁路首次实现互联互通，推进南部非洲铁路的互联互通进程，形成大西洋与印度洋之间的横贯非洲铁路大通道。

据悉，本格拉铁路建成后，已累计发送旅客近450万人次，货运量超过26万吨。达累斯萨拉姆与洛比托之间的旅游线路未来将常态化运营。8月2日，各国游客将乘坐"非洲之傲"国际旅游列车，从洛比托出发，沿着本格拉铁路和坦赞铁路前往达累斯萨拉姆。

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