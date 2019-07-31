我驻加拿大大使馆举办庆祝建军92周年招待会

从左到右：吴俊辉、加军副国防参谋长特别代表、加国防部外联局局长柯尔比、我临时代办陈明健、加联邦众议员阿亚在切庆祝中国人民解放军建军92周年蛋糕。记者 吴云摄

人民网渥太华7月30日电（记者吴云）我国驻加拿大大使馆于当地时间30日晚在渥太华中国驻加拿大使馆举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。

我国驻加拿大大使馆国防武官吴俊辉大校在致辞中表示，今年适逢新中国成立70周年。我们此时此刻庆祝中国人民解放军建军节，具有特殊重要意义。

吴俊辉说，新中国成立以来，在中国共产党坚强正确领导下，中国人民团结奋斗、砥砺前行，取得了举世瞩目的成就。中国国防和军队建设同样也取得历史性成就。近年来，在习近平强军思想指引下，中国不断深化国防和军队改革，正逐步构建一支指挥体制更加顺畅、履职能力进一步增强、具有中国特色的现代化军事力量体系，以更好地担负履行新时代使命任务。

吴俊辉强调，中国军队始终是中华民族走向伟大复兴的坚强基石，是捍卫国家主权、领土完整、发展利益和海洋权益的坚强保障。

吴俊辉表示，中国军队已成为维护世界和平发展的中坚力量。中国军队与各国军队并肩努力，积极参与联合国维和、打击恐怖主义和人道主义救援等国际合作，将和平与希望带到世界各地。中国军队实现了派遣维和人员从无到有，兵力规模从小到大，部队类型从单一到多样的历史性跨越。中国已累计派出维和人员近4万人次，是安理会“五常”第一大出兵国，也是联合国维和行动第二大出资国，目前有8000人维和待命部队可随时执行任务。中国军队已派出32批舰艇编队赴亚丁湾，执行了1300余次护航任务，保护对象一半是外国船只。

他说，“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”。面对世界百年未有之大变局，中国军队愿同世界各国军队携手应对挑战，推动构建人类命运共同体，共同维护世界和平与稳定。中国政府近日发表《新时代的中国国防》白皮书，详细介绍了新时代中国国防政策以及国防和军队建设情况，明确阐述了新时代中国军队的使命任务，回应了国际社会对中国国防和军队建设发展的关切。中国坚定奉行积极防御的军事战略，新中国成立70年来，没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵略过任何一个国家，没有占领过别人一寸土地。中国人历来珍惜和平。无论过去、现在还是将来，中国都将坚定不移走和平发展道路，始终奉行防御性国防政策。历史已经并将继续证明，中国绝不走“国强必霸”的老路。

在谈到中加关系时，吴俊辉表示，当前，由于众所周知的原因，中加关系面临困难和挑战。中国有句古话，“青山遮不住，毕竟东流去”。中加两国关系40多年的历程表明，只要我们坚持相互尊重、平等相待，重视彼此核心利益和重大关切，两国关系终将走上正轨，两军关系终将继续保持稳定、不断发展。

对于中加两军关系，吴俊辉说，中加两军关系一直是两国关系重要组成部分。2013年，两国国防部长签署两军《合作计划倡议》。此后，两军在高层交往、工作会晤、维和冬训、舰艇互访等方面保持良好合作势头。我们希望同加拿大军队密切交往，增进了解，加强各领域合作，为中加关系发展贡献力量，为维护世界和平贡献力量。

吴俊辉还预祝加方代表团在今年10月在我国武汉举行的第七届世界军人运动会取得好成绩，真诚希望通过武汉军运会，加拿大军人可以更多走进中国、走近中国军队，亲眼看一看新时代中国特色社会主义事业的伟大成就，亲眼看一看中国军人追求和平的不懈努力。

我国驻加拿大大使馆临时代办陈明健、加拿大联邦众议员阿亚、加军副国防参谋长特别代表、加国防部外联局局长柯尔比、世界多国驻加拿大武官、加拿大各界人士、中资机构及华人华侨代表共400多人出席了今天的招待会。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)