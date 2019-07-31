驻纳米比亚使馆举行庆祝建军92周年招待会

驻纳米比亚使馆武官彭晓东大校致辞 （摄影 万宇）

人民网温得和克7月30日电 （记者 万宇）30日，驻纳米比亚使馆举行招待会庆祝中国人民解放军建军92周年。纳安全保卫部代理部长卡希科拉，土地改革部部长乌托尼等政府官员，各国驻纳武官，中资机构企业、华人华侨等约200人参加。我驻纳米比亚大使张益明率使馆全体外交官出席。

招待会首先奏中纳两国国歌，之后播放纪录片《今日中国军队2019》。驻纳米比亚使馆武官彭晓东大校在致辞中回顾中国人民解放军92年来的光辉历程，新时代的中国军队在习近平强军思想指引下，正沿着中国特色强军之路，向着全面建成世界一流军队的宏伟目标奋勇前进。

彭晓东说，中国始终不渝奉行防御性国防政策，永不称霸、永不搞扩张、永不谋求势力范围。中国必须统一，也必然统一，决不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。

彭晓东说，中国愿与包括纳米比亚在内的全体非洲国家一道，通过坚持奉行新安全观，共同推动构建新型国际关系，共同推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，携手打造安全共筑的中非命运共同体。

各界来宾祝贺中国人民解放军建军92周年，高度评价中国军队建设成就，赞赏中国军队积极履行大国军队国际责任，坚定维护联合国宪章宗旨和原则。

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