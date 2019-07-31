中国驻印尼大使馆举办建军节招待会

中国驻印度尼西亚大使馆国防武官周坚大校在建军节招待会上发表致辞。 人民网记者 徐伟摄

人民网雅加达7月30日电（记者徐伟、张杰）7月30日晚，中国驻印度尼西亚大使馆国防武官周坚大校在印尼首都雅加达香格里拉酒店举办招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻印尼大使肖千等使馆以及中国驻东盟使团外交官，印尼国防部国防战略总司长艾科少将等印尼军政官员，各国驻印尼使节和武官，印尼工商界代表，驻印尼中资机构、华人华侨、留学生代表等600余人出席招待会。

周坚武官在致辞中简要回顾了中国人民解放军建军92年来取得的丰功伟绩，介绍当前中国军队在习近平强军思想指引下，全面推进国防和军队现代化建设，沿着中国特色强军之路，正朝着全面建成世界一流军队的目标奋勇前进。中国军队致力于为维护世界和平安宁，贡献中国智慧、中国力量，将继续加大参与国际维和、海上护航、人道主义救援等行动，承担更多国际责任和义务。周坚武官强调，中国政府上周发布了《新时代的中国国防》白皮书，首次指出中国国防的鲜明特征是“永不称霸，永不扩张，永不谋求势力范围”。中国70年的发展从来不是靠军事扩张和殖民掠夺，而是靠中国人民的勤劳、智慧、勇气，以及改革开放的中国与世界各国的合作共赢。明年将迎来中印尼建交70周年。作为两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，中印尼防务领域合作交流近年来不断取得新的进展，中国军队愿与印尼方一道努力，继续拓展深化交流合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。

艾科少将在致辞中表达了对中国人民解放军92周年华诞的衷心祝福，强调印尼方愿继续保持两国防务领域合作良好势头，携手推动两军关系更上一层楼。

招待会上展出了“维护世界和平的中国军队”图片展，播放了《今日中国军队》等主题宣传片，中国军贸企业还举办了军品展。来宾纷纷对中国建军92周年表示祝贺，对中国国防和军队建设取得的成就表示赞赏。印尼海军军乐队专门到场演奏两国国歌及中印尼名曲，招待会现场洋溢着热烈友好的气氛。

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