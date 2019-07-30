驻埃及使馆举办建军92周年招待会

廖力强大使致辞

人民网开罗7月29日电（记者黄培昭 曲翔宇 周輖 刘慧）7月28日，驻埃及使馆在开罗举行建军节招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军92周年。驻埃及大使廖力强致辞，驻埃及使馆代理武官符晓大校主持招待会。

埃及军工生产国务部长阿萨尔、国防部部长助理克什克少将、外交部亚洲事务部长助理赛利姆大使等高级军政官员、各国驻埃使节和武官，以及前联合国秘书长加利遗孀等各界友好人士、华人华侨代表、中资机构代表、留学生代表500余人参加活动。

廖力强大使在致辞中回顾了中国人民解放军建军92年来的光辉历程和取得的非凡成就，介绍了中国政府日前发布的《新时代的中国国防》白皮书主要内容。廖力强表示，中国军队始终是全心全意为人民服务的军队，也是坚定维护世界和平的军队。中国军队深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻习近平军事战略思想，全面推进国防和军队现代化建设，坚决履行党和人民赋予的使命任务，为巩固中国共产党领导和社会主义制度提供战略支撑，为捍卫国家主权、统一、领土完整提供战略支撑，为维护国家海外利益提供战略支撑，为促进世界和平与发展提供战略支撑。

廖力强指出，今年是中华人民共和国成立70周年，也是中埃建交63周年。在习近平主席和塞西总统共同引领下，双方将持续深化两国两军合作，为促进地区及世界和平发展做出新的更大贡献，造福两国和两国人民。

阿萨尔部长、赛利姆部长助理等对中国人民解放军建军92年和中国军队取得的伟大成就表示热烈祝贺，并表示中埃关系传统友好，两国两军关系近年来取得了新发展，在多领域进行了卓有成效的合作。埃希望进一步加强并深化同中国在防务安全等领域的友好交流和合作，期待双方各领域合作更上一层楼。

招待会现场展出了新时代中国军队风貌图片，播放了《今日中国军队2019》等专题片。使馆提供的《习近平谈治国理政（第二卷）》（阿文版）、《携手推进新时代中阿战略伙伴关系——在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话》（阿文版）、《新疆的文化保护与发展》、《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》等资料和《我从新疆来》、《天山脚下》纪录片受到来宾的热烈欢迎。招待会自始至终洋溢着友好热烈的气氛。

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