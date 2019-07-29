北京世园会迎来泰国国家馆日

人民网北京7月29日电 （记者陈尚文、曲颂）7月28日，北京世园会举行泰国日活动，在泰国展园和妫汭剧场为游客献上传统文艺表演、纸伞绘画、果蔬雕花、美食品尝以及草药使用演示等丰富精彩的活动。

专程前来参加泰国周和泰国国家日活动开幕式的泰国农业促进司副司长宋随·班亚席表示，泰国参加2019年世界园艺博览会旨在给大家展示地道的泰式园林和住宅样式，主题为“绿色生活，泰国的自给自足之道”。在2019年7月26-30日举办泰国周和国家日活动，目的是提升泰国在农产品、旅游、文化等方面的良好形象。

中国贸促会副会长、北京世园会政府总代表陈洲介绍，2006年，世园会在泰国清迈举办，中国展园“唐园”被永久保存下来，成为两国友谊的象征。北京世园会举办过程中，泰方也提供了大力支持。

泰国驻华大使比利亚·针蓬表示，对于泰国而言，参加北京世园会是一个向国际社会展示泰国风情，增强对泰国农产品质量和信心，以及宣传泰国旅游景点和文化风俗的重要机会，也为泰国各部门通力合作提升旅游、商品和服务品质提供了重要机会。“泰国日”活动将使泰中友好关系更加紧密，也是对中国国家主席习近平共建“一带一路”倡议的响应，展现出泰国对可持续发展和环境保护的支持。泰国愿与中国在可持续发展方面进行更加密切合作，携手共创美好世界。

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