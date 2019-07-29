第十七届中国工程技术展览会在菲律宾马尼拉举行

人民网马尼拉7月25日电 （记者赵益普）为期三天的第十七届中国工程技术展览会（以下简称“工程展”）正在菲律宾首都马尼拉举行。此次工程展吸引了包括中国中铁、中国交建等大型国际承包商，美的集团、福田汽车等机械设备企业在内的17家中国企业参加，旨在增进菲律宾业界对中国工程企业的了解，加强中国企业与菲相关方的合作。来自中菲两国政府部门、金融机构、行业商协会、相关企业的近千名嘉宾饶有兴致地参观了该工程展，并与中国企业积极展开商务合作洽谈。

工程展期间，各参展单位精心搭建展台，以实物、模型、多媒体、辅以图片等多种形式布展，展示了中国企业的品牌形象、技术水平和综合实力，以及标志性的对外合作成果。据了解，中国工程技术展览会是中国工程行业的全球巡展活动，每年选择一个重点国家举办，此前已在加拿大、委内瑞拉、沙特、印尼等16个国家共举办了16届。本次在菲律宾举办的工程展由中国对外承包工程商会主办、西麦克国际展览有限责任公司承办，工程展于本月24日开幕，26日闭幕。

近年来，菲律宾政局稳定，年均经济增长率保持在6%以上，在全球名列前茅。中国驻菲律宾大使赵鉴华表示，今年的工程展选择在菲律宾举办，证明了菲律宾经济的潜力和菲律宾市场的吸引力，也充分表明中方对中菲关系的重视，希望通过此次展会，促成更多的中菲合作项目，推动中菲经贸合作再上新台阶，促进双边关系迈入新的时代。

基础设施建设是“一带一路”倡议与菲律宾“大建特建”计划对接的关键，也是中菲双边经贸合作的重点。据了解，杜特尔特政府计划在任内投资8.4万亿比索（约合人民币1.13万亿元），在菲律宾全国进行基础设施升级。赵鉴华表示，中方有意愿、有能力、有实力参与这一进程，双方已经签署了一系列合作协议。

当前菲中两国关系迅速升温，正是中国企业参与菲律宾基建的“黄金时期”。菲律宾交通部长图加德表示，对于菲律宾这样的群岛国家而言，如果希望实现高速发展，就必须加强交通基础设施的建设。菲律宾正在与中国合力推进苏比克—克拉克铁路、棉兰老岛铁路以及菲律宾南线铁路三大项目的合作，希望能够尽快落地。图加德说，近年来菲律宾商业潜力巨大，投资回报率较过去大大提升，为提振投资者信心，菲有关部门正在采取措施，简化业务流程，消除腐败，努力改善营商环境。

菲律宾人莱维·桑托斯从事外国汽车品牌在菲经销业务已达20个年头，自2017年起，莱维开始担任中国汽车品牌福田在菲经销商的销售副总一职。在工程展上的业务洽谈期间，莱维告诉记者，福田在菲律宾有30家4S店，是菲第九大汽车品牌，也是在菲的最大中国汽车品牌，2018年的卡车、搅拌车、乘用车销量超过5000台，如果只算卡车销量的话，福田在菲律宾可排第三。“这就是我为什么选择和福田合作，以我多年的汽车销售经历来看，以福田为代表的中国汽车品牌正在菲律宾迅速崛起，无论是汽车品质还是售后服务都远远超过了以前，菲律宾人越来越信任中国汽车品牌了。”莱维说。

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