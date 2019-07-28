中国驻乌克兰大使馆举办建军节招待会

人民网基辅7月27日电 （记者谭武军）7月25日，中国驻乌克兰大使馆在基辅举办建军节招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻乌克兰大使杜伟及使馆全体外交官、乌国家安全与国防委员会秘书丹尼柳克、总参谋部国合司司长沃里斯金中将、空降兵代司令莫伊休克少将、国防工业集团总经理布金、警察总署副署长兼国合司司长涅沃里亚少将、技术司司长库兹涅佐夫少将、乌军方其他代表及驻乌武官团、乌社会各界代表近300人参加招待会。

曹晓建武官代表使馆致辞，强调中国人民解放军是中国共产党创建和领导的、拥有光荣历史的人民军队，近年来勇于改革创新，坚持开放合作，在不断发展壮大的同时为维护世界和平做出积极贡献。曹晓建盛赞中乌两军友谊，表达了深入发展中乌两国、两军关系的良好愿望。

丹尼柳克称赞中国军队是一支装备精良、训练有素的伟大军队，对中乌两军近年来在军技合作和军事教育领域的取得的成果予以充分肯定，对发展中乌两国两军关系充满期望。与会来宾也高度评价中乌关系的发展，赞扬中国军队现代化建设取得的丰硕成果。招待会还发放各类报刊、图书、杂志及光盘材料千余份。

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