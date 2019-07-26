加国布鲁斯半岛国家公园景色撩人

湖鸥盘旋，印第安头像湾景色瑰丽 于世文 摄

北美五大湖区是位于加拿大与美国之间的世界上面积最大的淡水水域，它不仅造就了尼亚加拉大瀑布、安大略湖的千岛湖景区等著名的世界景观，还有伸入休伦湖中的景色绮丽的布鲁斯半岛，位于半岛最北端的布鲁斯半岛国家公园（Bruce Peninsula National Park）与五噚国家公园齐名，它是藏在深闺人不知、颇受加拿大人喜爱的度假天堂。

世界级的自然保护区。托伯莫瑞小镇距布鲁斯半岛国家公园仅咫尺之遥。6月30日中午，我们由托伯莫瑞出发，20分钟车程就到了布鲁斯半岛国家公园，入口处屹立着有“塞浦路斯湖”（Cyprus Lake）字样的圆形标牌，欢迎游客游览。公园游客中心的介绍显示，该公园成立于1987年，位于休伦湖和乔治亚湾之间，总面积154平方公里，是加拿大42座国家公园之一。园内有安大略省西南地区最大的一片原始森林，林区物种丰富，动物出没频繁，黑熊、豪猪、雪兔、白獐、狐狸、响尾蛇及雪松、古杉和43种兰花都是珍贵的动植物品种，园区拥有塞浦路斯湖、马湖（Horse Lake）、玛尔湖（Marr Lake）等数个小湖，还有小溪、湿地和沼泽，园内160公里的多条自然小径是全长850公里布鲁斯步道的组成部分，因此，这里成为徒步旅行、划独木舟、野营、赏鸟的理想之地。公园以尼亚加拉断崖的奇特地貌和乔治亚湾清澈的湖水最为著称，印第安头像湾（Indian Head Cove）和格鲁托（The Grotto）洞穴是该公园两处标志性景观。布鲁斯半岛国家公园在1990年被联合国教科文组织列入世界生物物种保护区。

印第安头像湾秀水可餐。我们按预订的车位停好车、入园后沿着通向乔治亚湾的步道行走，只见两侧灌木丛生、白桦树与松林遮天蔽日，拱形或U字形树干及伸展开来的裸露树根自成画卷，不时遇到潺潺流淌的小溪和自在翻飞的蝴蝶，还在树间草坪上看到几只可爱的野兔……边走边看很是有趣。小女儿说，逛森林公园就是走路，在各种各样的小径里穿来穿去，亲近大自然，这是加拿大人乐此不疲的最爱，也是加拿大人生活的重要组成部分。穿越林间步道，享受约半小时的森林浴就到了乔治亚湾。眼前豁然开朗，蜿蜒陡峭的尼亚加拉断层岩壁神奇壮观，峭壁上绿树覆盖生机勃勃，眺望右侧岩壁尖端接近湖面处的印第安头像惟妙惟肖、清晰可见，悬壁围拢的湖水翠绿清澈，湖边是由大小不一的石灰岩石块和灰白色小卵石组成的石滩。有些游客下到清洌的湖水中嬉戏，更多游客在岸上赏景拍照。观赏如诗如画、秀水可餐的美景，眼前似乎映现出希腊圣托里尼岛伊亚小镇的浪漫景色。

格鲁托岩洞别有洞天。站在乔治亚湾岩壁上向左眺望，移步换景，西边不远处的峭壁下就是著名的格鲁托岩洞。在阳光照射下，一汪令人心醉的宝石蓝湖水就在这个岩洞里，被称为布鲁斯半岛国家公园皇冠上的明珠。

通向洞穴景点的路边碎石嶙峋，在湖岸垂直的悬崖上古老的雪松螺旋上升。许多年轻游客沿山石下到洞穴探秘、在澄澈的宝石蓝湖水里浸泡，也有人登临崖顶拍照，更有勇者从高于湖面40米、被称为“洞穴角”的崖顶一跃跳入湖中，激起层层雪白的浪花。望着那些挥洒激情、展示青春、入穴登顶的年轻游客，心生羡慕，但脚下高低不平晃动的石块发出警示：要保证安全。因此，我们没有冒险去亲近洞穴内那一汪令人心动的蓝莹莹的湖水。虽然只在岸上观景，迷幻多彩的岩洞景观也让人大饱眼福。“小横欲尽大横来，万壑千岩汹涌开。闻道洞天深几许，紫云深处有楼台。”观赏岩洞，不由忆起宋代文学家戴表元的诗句。

“2009年，加拿大旅游部曾举办一次全国性的‘当地人评选景点（Locals Know）’活动。”身边的女儿说，当时向加拿大人征集该国最吸引人的旅游景观，最后，就是这一汪隐匿于岩洞里的湛蓝湖水令所有人动心，Grotto岩洞独占鳌头。傍晚的“洞穴角”还是观赏落日、拍摄日落的最佳地点。

此行所见林木叠翠，野花斗艳，动物跃动，趣味绝伦；印第安头像湾浪花拍岸，水鸟盘旋，清婉多情，瑰丽无比；格鲁托岩洞深邃梦幻，晶莹剔透，妙不可言。啊！布鲁斯半岛国家公园景色撩人，难怪八方游客纷至沓来。 (冯 霄/文 于世文/摄)

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