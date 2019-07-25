人民网巴黎7月25日电（记者何蒨） 24日，“感知兰州”法国巴黎城际交流活动在法国首都巴黎正式启动，此次活动是“感知兰州”系列推介活动活动的第四站。

推介会以“当兰州中山铁桥遇到巴黎埃菲尔铁塔”为主题，旨在为兰州与法国搭建沟通交流平台，在文化交流、旅游资源推介、长期友好以及经贸往来等各方面全面合作，共赢发展。推介会由兰州市委宣传部、兰州市委网信办、人民网甘肃频道主办，榆中县委宣传部、人民网法国公司协办。

中山铁桥是兰州的地标建筑，埃菲尔铁塔是巴黎的地标建筑，这两个地标建筑都有着百年以上的历史，见证着两个城市的发展变迁，见证着不同文明的交融相汇。此次推介会中，兰州市对兰州文化、非物质文化遗产保护、旅游、兰州牛肉面产业发展等方面进行了展示与推介。

巴黎旅游及会展局总局长科琳娜·梅内科（Corinne Menegaux）在推介会上致欢迎辞，她首先代表巴黎市长伊达尔戈欢迎兰州代表团的到来，并指出巴黎一直在积极推进中法两国的旅游交流，例如2004年巴黎铁塔穿上红妆及2010年参加上海世博会，期待兰州代表团能借此机会挖掘巴黎旅游业的多样性，将来展开更多的交流。

兰州市副市长刘延辉在推介会上进行了致辞。他介绍道，兰州位于中国大陆陆域版图的几何中心，古称“金城”，是古丝绸之路上的商埠重镇，拥有座中联六、关通八方的区位优势，是中国西部重要的交通枢纽、新亚欧大陆桥和中国面向中亚、西亚开放的战略通道，中国西北地区旅游的重要集散地，享有“丝路重镇”、“黄河明珠”、“西部夏宫”、“水车之都”、“瓜果名城”等美誉。

刘延辉表示，兰州重视对外合作交流和创新发展，先后与日本国秋田市、澳大利亚希托普斯市等多个城市缔结为友好城市，借助于国家“一带一路”建设，开通了中欧、中亚、南亚、中新南向国际班列，与国际社会交往越来越密切。

同时，刘延辉还对各界人士发出了邀请。他说：“真诚地欢迎各位朋友到美丽的丝路明珠、黄河之都——兰州，感受中国文化、体验黄河风情、品味兰州美食，开放、友好、包容的兰州必将为你带来一次难以忘怀的文化盛旅，也热烈欢迎认同兰州、热爱兰州、欣赏兰州的有识之士到兰州生活、创业、发展。”

推介会上，兰州市委宣传部副部长、市委网信办主任冯乐泉向巴黎旅游局赠送了兰州文旅创业礼品，兰州市榆中县在推介会现场播放了宣传短片，来自兰州的牛肉面师傅也在现场进行了拉面表演并邀请与会嘉宾进行品尝。

现场的法国友人对此次兰州推介会及牛肉拉面品尝赞不绝口，法中友好协会副主席利雅得·本哈明对记者表示，看到兰州积极向世界展示自己的风采，增进兰州和法国的文化旅游美食交流，非常欣喜，也对兰州在“一带一路”上的重要地位有了更多了解。特地从法国雷恩赶来的兰州人王小红也是法国回声中法东西方交流协会的会长，她对能在巴黎参加兰州的推介活动非常骄傲和兴奋，更对现场正宗的兰州牛肉面充满自豪。法国友人马克表示，通过此次推介会了解到兰州的中山铁桥，很期待下次去中国有机会来兰州旅行。

新华社、中国国际广播电台、人民网、欧洲时报、新欧洲、法国侨报等媒体对此次活动进行了报道。

据了解，近年来兰州市以建设“一带一路”核心节点城市和加快对内对外全方位开放步伐的总目标，认真实践中华文化走出去战略，走出国门，赴意大利罗马、德国汉堡、美国旧金山组织开展了“感知兰州”国际文化交流系列活动。2018年，在旧金山硅谷举办了中美创投峰会暨人民网全球合作伙伴大会，兰州的国际形象借助“感知兰州”国际文化交流系列活动迅速传播到了海内外各地，大大地提升了兰州市国际传播力、影响力和美誉度。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)