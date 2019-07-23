在开场舞《花开盛世》的音乐声中，伴随着北京红舞团演员们优美的舞蹈表演，庆祝中蒙建交70周年、北京市与乌兰巴托市建立友好城市5周年“北京日”系列活动文艺演出日前在蒙古国首都乌兰巴托的中央文化宫举行。蒙古国社会各界及旅蒙华侨华人、中资企业代表等500余人观看了演出。

中国少数民族原生态歌唱家刘红燕用汉语和蒙古语演唱的《乌兰巴托之夜》，引起台下观众的共鸣；中国青年民乐演奏家姜朝旭演奏的《盛世欢歌》《竹楼情歌》等中国经典曲目令观众赞叹不已；中国拳道功夫会馆演员表演的节目《武之侠》，徒手太极柔中带刚，让观众惊叹于中国武术的艺术魅力；以中国古典名著《西游记》为背景的传统京剧曲目《闹天宫》，使蒙古国观众深切感受到中国京剧的博大精深……

演出最后，由中国国家级非遗口技第四代继承人方浩然和中国首席沙画师赵丽敏共同演绎的沙画口技《丝路悠悠》将演出推向高潮。演出现场时而传来布谷鸟叫声，时而传来火车的汽笛声；背景大屏幕一会儿是绿洲，一会儿又变成沙漠，驼队行走其间。当背景大屏幕上两手相握，“一带一路”四个大字跃然出现时，现场爆发出热烈掌声与喝彩声。

“中国艺术家们用独特、精彩的表演，让我们享受了一场中华传统文化盛宴，近距离感受到中华文化的博大精深和中国人民的深厚情谊。”乌兰巴托市民奥云其其格在演出结束后激动地对记者说。

乌兰巴托副市长奥特根苏赫表示，随着蒙中全面战略伙伴关系的不断发展，两国合作的广度和深度不断拓展。乌兰巴托市愿继续为促进蒙中两国经贸、人文等领域合作贡献力量。“希望‘北京日’这样的文化交流活动在乌兰巴托越办越多、越办越好，期待蒙中友好交流更加深入。”

演出前，北京市政府与乌兰巴托市政府在中央文化宫共同举办了“北京非物质文化遗产项目展示互动、携手共建绿色丝绸之路”主题展览，现场展示了彩砂工艺、彩塑京剧脸谱、北京内画鼻烟壶、传拓技艺等北京非遗项目，吸引众多当地民众参与，进一步增进了当地民众对北京和中国传统文化的了解。此外，北京市企业还展出了节能灯具和室内导航系统等高科技产品，展现了中国制造的高水平和中蒙经贸合作的广阔前景。

（本报乌兰巴托7月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 08 版）

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