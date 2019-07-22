2019中日韩企业家论坛在首尔举行

人民网首尔7月22日电 （记者马菲）2019中日韩企业家论坛22日在首尔举行。本次论坛以“第四次工业革命和中日韩创新企业家的未来发展”为主题，由中日韩三国合作秘书处和韩国全国经济人联合会共同主办。

中日韩三国合作秘书处副秘书长韩梅在致辞中表示，中日韩三国合作秘书处自2013年起每年会轮流在三国举办工商界交流会，此次2019中日韩企业家论坛是工商界交流会的创新升级试验版。随着第四次工业革命的不断发展，人工智能、大数据、物联网等新型科技正在重塑我们的世界以及我们的思维方式。因此，创新必将成为应对新的全球挑战、促进可持续发展和改善人类生活质量的核心。在此背景下，中日韩三国需要运用集体的智慧，加强各国及各产业之间在创新方面的合作，以适应迅速变化的世界，创造人类更美好的明天。

韩国全国经济人联合会高级顾问金殷石表示，面对第四次工业革命带来的巨大增长潜力和挑战，中日韩三国的企业不能再单纯以“追随者”的心态进行发展，而应该利用三国间已经形成的三赢供应链体系，努力建立新的全球标准，创造新的三赢合作平台。

中日韩三国都拥有实力雄厚的大型国际化企业，也培育了众多具有很强竞争力的创新企业。在当天的论坛上，来自中日韩三国的企业家分别就创新企业在第四次工业革命中如何发展成国际化企业、中日韩企业该如何加强交流合作以营造良好商业环境并共同创新等问题进行了探讨。

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