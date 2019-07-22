中国联通赴尼日利亚与驻地中资企业交流研讨

人民网阿布贾7月21日电（记者 姜宣） 近期，中国联通非洲团队到尼日利亚调研，7月10日在驻尼使馆经商处、尼中国总商会协助下，在首都阿布贾中国总商会组织召开了首次尼日利亚中资客户交流会，近百名在尼中资企业出席了活动。

中国联通南非运营公司总经理孟宪番详细介绍了在非洲的网络布局、能力构建以及在尼日利亚的业务规划，全面解析了中国联通全球端到端一揽子综合信息服务能力。他表示，中国联通将秉持成为“客户信赖的智慧生活创造者”的理念，继续致力于“一带一路”信息光通道建设与开拓，通过与非洲各国的本地运营商和产业链上下游伙伴的紧密合作，为中资企业来非发展提供一揽子的信息化服务，助力非洲数字化、互联网化转型发展。

中国联通南非运营公司中资业务负责人俞力详细介绍了中国联通优质的云计算、大数据、物联网应用、专家级的系统集成能力和专业的端到端云网一体化综合信息通信服务等，并分享了经典成功案例。

中国总商会秘书长崔光臻表示，中国联通作为中国家喻户晓的品牌，相信一定能为广大在尼中资企业提供更有力的信息化支撑，为推动尼日利亚的通信发展做出贡献。

会上，中国通联还与中资客户就综合信息服务具体解决方案等问题展开了热烈研讨。

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