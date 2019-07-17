电视剧《红楼梦》（1987版）柬埔寨语译制研讨会在柬埔寨暹粒举办

人民网曼谷7月17日电 （记者 赵益普）7月16日，由中共广西壮族自治区委员会宣传部指导，广西广播电视台与柬埔寨国家电视台共同主办的电视剧《红楼梦》（1987版）柬埔寨语译制研讨会在柬埔寨暹粒举办。

出席研讨会的嘉宾有中国红楼梦学会会长、红学专家张庆善，电视剧《红楼梦》（1987版）贾宝玉扮演者欧阳奋强，袭人扮演者袁玫，惜春扮演者胡泽红，柬埔寨国家电视台副台长哲邵皮，柬埔寨国家电视台副台长英瑟哈，柬埔寨国家电视台节目部主任、资深导演高索吉，柬埔寨金边皇家大学文学教授余索皮，柬埔寨金边皇家大学文学教授瓦邵皮。

与会嘉宾围绕电视剧《红楼梦》的文学价值、剧情理解、角色特点、译配难点等展开热烈研讨。

中国红楼梦学会会长、红学专家张庆善；“《红楼梦》开创了中国古典文学的新时代，是一座伟大的艺术宝库。它和唐诗宋词元曲一样，是中华民族对人类文明的巨大贡献。而电视剧《红楼梦》在中国一直受到人们的喜爱，是文学经典改编的经典，衷心希望电视剧《红楼梦》也能受到柬埔寨人民的喜爱，为增进中柬两国人民的友谊作出积极的贡献。”

柬埔寨金边皇家大学文学教授余索皮：“中国的影视作品在柬埔寨非常受欢迎。之所以受欢迎，是在于每个制作组的专业与才华，包括作者，导演，演员，技术人员等。更重要的是，柬埔寨的观众能从中了解到一些教育理念、有关哲学方面的知识、解决生活问题的方法等。电视剧《红楼梦》在柬埔寨的译制播出将有助于增进柬埔寨人民对于中国文化的了解，进一步推动双方在影视领域的合作。”

电视剧《红楼梦》（1987版）贾宝玉扮演者欧阳奋强：“电视剧《红楼梦》从筹备到播出，总共花了6年时间，这在电视制作领域是非常罕见的。1987年《红楼梦》首播以后立刻在中国掀起了‘红楼热’，32年来重播超过2千次，影响了中国几代的观众。衷心希望《红楼梦》在柬埔寨播出后能得到观众的喜爱。”

自2014年起，广西广播电视台与柬埔寨国家电视台合作开办了“中国剧场”、“中国动漫”栏目。双方先后合作译配播出了《三国演义》、《爱的多米诺》、《少林寺传奇》、《下一站婚姻》等中国电视剧以及《西游记》、《大头儿子小头爸爸》、《喜羊羊与灰太狼》等动漫片，深受柬埔寨观众的喜爱。下一步，双方将合作把凝结了中国优秀传统文化经典的古装电视剧《红楼梦》（1987版）译配成柬埔寨语版，与柬埔寨观众共同分享《红楼梦》的艺术世界，并进一步拓展合作空间，共同推动中柬两国的影视文化交流。

柬埔寨国家电视台副台长哲邵皮：“通过以往的合作，我非常相信双方能够通过齐心协力，共享好的经验，互相学习，全力践行两国影视行业诸多有效政策措施，让影视行业变得越来越进步，越来越多元化。”（完）

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