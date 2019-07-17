中国扶贫基金会国际爱心包裹在乌干达试点发放

人民网约翰内斯堡7月17日电（记者 吕强） 坎帕拉消息：当地时间15日，中国扶贫基金会国际爱心包裹项目乌干达试点发放仪式在乌北部欧亚姆区汪罗波小学举行。当地官员、中国扶贫基金会工作人员以及受益学校师生、家长等约3000人参加仪式。

欧亚姆区地方委员会主席阿卡尔在致辞时说，国际爱心包裹项目非常契合当地学生的心愿，欢迎中国扶贫基金会能为当地学校带来更多公益项目。

“国际爱心包裹项目的善款来自中国网民的一笔笔捐赠，因此，每个小包裹中都汇聚着中国公众的爱心”，中国扶贫基金会驻乌干达项目代表杨泽琪表示，希望孩子们喜欢这份来自中国的礼物，长大后用自己的才能建设国家。

乌干达国际爱心包裹试点项目经过调研、受益学校选择等工作，将让乌中部贡巴区三所学校、东部马尤盖区一所学校和北部欧亚姆区一所学校的3000多名学生受益。

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